Нужно ли парить ноги при любой болезни – совет доктора Комаровского

Процедура "парить ноги" не имеет отношения к цивилизованной медицине". И если вам помогает теплая ножная ванночка, то эффект в основном психотерапевтический"

Парить ноги при любой болезни не нужно эффект от процедуры - в основном психотерапевтический / Фото: Коллаж: Сегодня

Вы парили ноги в детстве, когда простужались? Нет? Тогда вам повезло. А вот остальным врачи ожоговых центров сочувствуют. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" поделился своими впечатлениями от этой процедуры и объяснил, почему мы продолжаем так делать.

Если в вашей семье было принято парить ноги при любой болезни, то вы абсолютно убеждены в том, что это помогает, – объяснил позицию многих родителей Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – Но на самом деле процедура "парить ноги" не имеет никакого отношения к цивилизованной медицине.

По словам врача-педиатра высшей категории, самое страшное то, что родители подливают кипяток в таз, куда дети опускают ножки. Поэтому огромное количество ошпаренных детей потом поступает в больницу. И врачи ожоговых центров хватаются за голову при виде очередного ребенка после того, как родители своими руками обожгли ему ноги кипятком.

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Много лет назад даже в учебниках для фельдшеров писали, что горячие ножные ванны – это когда температура воды 40°C, – сказал доктор Комаровский в интервью для канала "Украина". – Но для многих родителей – это недостаточно горячо. Им нужно, чтобы пекло!

Мало того, бабушки и дедушки убеждают молодых родителей, что это правильно: раньше все так лечились от простуды и других болезней.

В любом случае, даже если вам помогает ванночка 40°C, то эффект в основном психотерапевтический", – сказал кандидат медицинских наук в программе "Ранок з Україною.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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