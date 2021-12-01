Доктор Комаровский ответил, есть ли уже препараты для лечения коронавируса

Евгений Комаровский рассказал, что препараты для лечения коронавируса на ранних сроках болезни в Украине пока недоступны. Чем же лечат больных при более тяжелом ковиде – в статье

Препараты, которые эффективно помогают бороться с COVID-19 на ранних сроках заболевания, в мире появились только месяц назад. И то, их эффективность еще изучена недостаточно – рассказал Евгений Комаровский в программе "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина".

Чем лечат коронавирус сейчас в мире?

На сегодняшний момент используются два препарата для лечения коронавирусной инфекции в первые три дня болезни,- объяснил кандидат медицинских наук,- это "Молнупиравир" от фармкомпании Merck и "Паксовид" от компании Pfizer. Но подчеркиваю, эти препараты применяют только для лечения заболевания на его ранних сроках!

Как подчеркивает Евгений Комаровский, эти противовирусные средства появились с месяц назад и у доказательных врачей уже есть собственные мнения на счет этих лекарств.

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Для лечения коронавируса в первые три дня болезни препараты только появились, но не в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Например, по отзывам врачей, "Молнупиравир" менее эффективен, чем было заявлено о его свойствах производителями. "Паксовид" же зарекомендовал себя более хорошо.

Но данные препараты не дешевые, – отмечает популярный педиатр,- стоимость курса лечения таким препаратом – около 700 долларов. И в Украине этих препаратов в свободном доступе для лечения ковида нет.

Что же касается противовирусного препарата "Ремдесивир", он не имеет отношения к лечению коронавируса в первые дни данного заболевания. Этот препарат применяют при средней тяжести инфекции или при наличие серьезного "фона" – гипертонии, ожирения и так далее, отметил доктор Комаровский.

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