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Доктор Комаровский ответил, есть ли уже препараты для лечения коронавируса

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
1 декабря, 07:30
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Евгений Комаровский рассказал, что препараты для лечения коронавируса на ранних сроках болезни в Украине пока недоступны. Чем же лечат больных при более тяжелом ковиде – в статье

Препараты, которые эффективно помогают бороться с COVID-19 на ранних сроках заболевания, в мире появились только месяц назад. И то, их эффективность еще изучена недостаточно – рассказал Евгений Комаровский в программе "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина".

Чем лечат коронавирус сейчас в мире?

На сегодняшний момент используются два препарата для лечения коронавирусной инфекции в первые три дня болезни,- объяснил кандидат медицинских наук,- это "Молнупиравир" от фармкомпании Merck и "Паксовид" от компании Pfizer. Но подчеркиваю, эти препараты применяют только для лечения заболевания на его ранних сроках!

Как подчеркивает Евгений Комаровский, эти противовирусные средства появились с месяц назад и у доказательных врачей уже есть собственные мнения на счет этих лекарств.

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Для лечения коронавируса в первые три дня болезни препараты только появились, но не в Украине
Для лечения коронавируса в первые три дня болезни препараты только появились, но не в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Например, по отзывам врачей, "Молнупиравир" менее эффективен, чем было заявлено о его свойствах производителями. "Паксовид" же зарекомендовал себя более хорошо.

Но данные препараты не дешевые, – отмечает популярный педиатр,- стоимость курса лечения таким препаратом – около 700 долларов. И в Украине этих препаратов в свободном доступе для лечения ковида нет.

Что же касается противовирусного препарата "Ремдесивир", он не имеет отношения к лечению коронавируса в первые дни данного заболевания. Этот препарат применяют при средней тяжести инфекции или при наличие серьезного "фона" – гипертонии, ожирения и так далее, отметил доктор Комаровский.

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Также мы писали, нужно ли вакцинировать детей от ковида.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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