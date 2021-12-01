Доктор Комаровский ответил, есть ли уже препараты для лечения коронавируса

Препараты, которые эффективно помогают бороться с COVID-19 на ранних сроках заболевания, в мире появились только месяц назад. И то, их эффективность еще изучена недостаточно – рассказал Евгений Комаровский в программе "Хард з Влащенко" на телеканале "Украина".
Чем лечат коронавирус сейчас в мире?
На сегодняшний момент используются два препарата для лечения коронавирусной инфекции в первые три дня болезни,- объяснил кандидат медицинских наук,- это "Молнупиравир" от фармкомпании Merck и "Паксовид" от компании Pfizer. Но подчеркиваю, эти препараты применяют только для лечения заболевания на его ранних сроках!
Как подчеркивает Евгений Комаровский, эти противовирусные средства появились с месяц назад и у доказательных врачей уже есть собственные мнения на счет этих лекарств.
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Например, по отзывам врачей, "Молнупиравир" менее эффективен, чем было заявлено о его свойствах производителями. "Паксовид" же зарекомендовал себя более хорошо.
Но данные препараты не дешевые, – отмечает популярный педиатр,- стоимость курса лечения таким препаратом – около 700 долларов. И в Украине этих препаратов в свободном доступе для лечения ковида нет.
Что же касается противовирусного препарата "Ремдесивир", он не имеет отношения к лечению коронавируса в первые дни данного заболевания. Этот препарат применяют при средней тяжести инфекции или при наличие серьезного "фона" – гипертонии, ожирения и так далее, отметил доктор Комаровский.
Также мы писали, нужно ли вакцинировать детей от ковида.
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