7 традиционных суперфудов, ничем не хуже новомодных

Обычный чеснок, имбирь и морские водоросли обладают куда большей суперсилой

Семена чиа, спирулина, ягоды асаи и чайный гриб, то есть комбуча, – вот далеко не полный список того, что называется сегодня суперфудами. Они обладают невероятной суперсилой и творят чудеса – после их употребления мы становимся молниеносно моложе, здоровее и красивее. Во всяком случае, нас так уверяют. А оказывается, все гораздо проще. И суперфуды (очень недорогие) можно найти у себя в холодильнике. Диетолог Наталия Самойленко подскажет, какие именно.

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Фото: Наталья Самойленко, диетолог

То есть "работа" суперфудов все-таки переоценена?

"Да. Обычно, когда слышишь термин "суперфуд", то представляешь себе эко-томат, который светится ночью, или же сладости с сиропом агавы, которые обладают способностью становиться невидимыми, ягоды годжи, от взгляда на которые уже молодеешь и худеешь. На самом деле, чем проще, тем лучше", – говорит Наталья Самойленко.

Что не так с суперфудами?

Ни один суперпродукт (даже супер-пупер) не может дать больше, чем полноценный и сбалансированный рацион. Важно понять, что добавление их к нутритивно бедным основным приемам пищи, или же полная замена ими, не станет ключом для хорошего самочувствия и профилактики заболеваний. И наибольшую пользу можно найти в продуктах, которые знакомы с детства.

Итак, чем проще, тем лучше?

Дело не в экзотичности или высокой стоимости, а в той концентрации питательных веществ на небольшой объем, которые обходятся без всяких маркетинговых "ловушек" и скромно выполняют важную роль в нашей повседневном питании.

Суперфуд №1. Темная листовая зелень (кейл, мангольд, шпинат)

Фото: freepik.com

Их суперсила: фолат, цинк, кальций, железо, магний, витамин С, А, клетчатка, каротиноиды. Можно творчески подойти к приготовлению, употребляя в супах, салатах, смузи.

Суперфуд №2. Ягоды (малина, смородина, клубника, черника, ежевика, клюква)

Добавляйте в каши, натуральные йогурты, смузи, ешьте просто так в свежем или замороженном виде.

Суперфуд №3. Имбирь

Их суперсила – антиоксидант-гингерол. Еще издавна его использовали при расстройствах желудка, артрите, для улучшения пищеварения. Эффективное средство борьбы с тошнотой. Доступен как в свежем виде, так и в высушенном/ порошкообразном. Готовьте чай, домашние соусы, супы.

Суперфуд №4. Куркума

Суперсила: активное соединение – куркумин способствует заживлению ран и уменьшению боли, используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Не очень легко усваивается организмом, поэтому лучше сочетать его с жирами, или другими специями, например, с черным перцем.

Суперфуд №5. Морские водоросли

Фото: Pixabay

Йод – важный элемент в работе главной "бабочки" нашего тела – щитовидной железы. Кроме йода, в морских водорослях есть кальций, магний, калий. Выбирайте натуральные варианты морских водорослей, без сахара и консервантов.

Суперфуд №6. Чеснок

Марганец, витамины С и В6, клетчатка, селен. Эффективен в снижении уровня "плохого" холестерина и артериального давления. В поддержке иммунитета.

Суперфуд №7. Натуральный йогурт

Его суперсила – это живые культуры бактерий – пробиотики, кальций, белок. Ищите йогурты, в составе которых есть Lactobacillus, L. acidophilus, L.bulgaricus, S. thermophilus.

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