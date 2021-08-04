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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Что делать, если у ребенка сухая кожа – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
4 августа, 15:30
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Евгений Комаровский объяснил, почему у малышей возникают проблемы с сухостью кожи, чем это опасно и как избежать
Если у ребенка сухая кожа, то используйте детские увлажняющие эмоленты
Если у ребенка сухая кожа, то используйте детские увлажняющие эмоленты / Фото: Сегодня

Жара, неподходящие ребенку мыло и шампунь, слишком теплая одежда приводят к пересыханию кожи у ребенка. Почему этого нельзя допускать, как и зачем правильно увлажнять детскую кожу – рассказал известный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

А мы в календаре летних лайфхкаов собрали 10 идей, как провести остаток лета с пользой.

Почему у детей часто возникают проблемы с кожей

Детская кожа содержит влаги намного больше, чем кожа взрослого человека. И в силу физиологических особенностей малышей, их кожа теряет влагу очень быстро. В итоге кожа ребенка пересыхает, становится слишком чувствительной.

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Сухая кожа малыша становится более беззащитной перед пылью, жарой и холодом, различными контактирующими с ней веществами, ушибами или царапинами. Часто у ребенка проблемы с кожей возникают из-за незнания и неправильных действий родителей.

Из-за чего кожа малыша теряет влагу?

Если ребенок мало пьет, плохо ест, то кожа у него пересыхает. Также излишнюю сухость кожи малыша может вызвать болезнь – когда повышается температура тела, ребенок излишне потеет, у него одышка, понос.

Жара на улице, и наоборот – холод тоже влияют на состояние кожи ребенка. При избытке одежды на малыше в жару он потеет еще сильнее, кожа теряет влагу. А при недостатке одежды в холод – малыш мерзнет, нарушается кровообращение в мелких кожных сосудах – капиллярах.

Мытье ребенка шампунями или мылом для взрослых может пересушить его кожу
Мытье ребенка шампунями или мылом для взрослых может пересушить его кожу / Фото: freepik.com

Сухость воздуха в помещении (ниже 40 %) малыша, мытье ребенка шампунями и мылом для взрослых – все эти факторы тоже сушат детскую кожу.

Что делать родителям, чтобы избежать проблем с кожей малыша?

Важно, чтобы в помещении, где находится ребенок, температура воздуха и влажность были для него оптимальны. Это +18–22 °С воздуха, относительная влажность — 40–70 %. Добиться таких показателей поможет регуляция системы отопления и использование увлажнителей воздуха.

Если ребенок заболел, то важно не допустить обезвоживания. При поносе, рвоте, излишней потливости и повышенной температуре, одышке и в жаркое время года ребенок должен больше пить.

Купание малыша помогает увлажнить его кожу
Купание малыша помогает увлажнить его кожу / Фото: freepik.com

Не используйте свое мыло, гель, шампунь даже влажные салфетки для ребенка: малышу нужны средства по уходу, ориентированные на его возраст. Также помните, что купание ребенка – это не только его гигиена, но и процедура по увлажнению кожи. Не одевайте ребенка слишком тепло и наоборот.⠀

Нужно ли использовать специальную косметику для детей?

Полностью исключить факторы, вредящие коже малыша невозможно. Поэтому в целях профилактики можно использовать безопасные детские косметические средства – эмоленты.

Они помогут увлажнить кожу малыша и предотвратить излишнюю потерю влаги. Для детей подходят средства на основе декспантенола или растительных масел.

Также ранее мы писали, как защитить детей от насекомых.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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