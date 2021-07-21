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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как безопасно защитить малышей от насекомых – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
21 июля, 08:30
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Евгений Комаровский рассказал, что вред укусов насекомых для малышей гораздо больше, чем использование репеллентов. Как защитить ребенка от насекомых – в статье
Вред от укусов насекомых для малышей гораздо больше, чем использование репеллентов
Вред от укусов насекомых для малышей гораздо больше, чем использование репеллентов / Фото: Сегодня

Боль, зуд и страдания от комариных укусов для малыша просто нестерпимы, поэтому использовать репелленты для детей, и даже младенцев нужно. Как защитить детей от насекомых и сделать это максимально безопасно – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.

А мы собрали 10 лайфхаков, которые помогут сделать ваше лето незабываемым. Еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся сегодня популярны в медиа и кто задает моду.

Какие средства от комаров можно детям?

Самые безопасные и эффективные для совсем маленьких детей – это лосьоны и кремы на основе диэтилтолуамида (ЖЭТА), отмечает доктор Комаровский.

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Но применять их можно только после того, как малышу исполнится больше 2-х месяцев. Кроме этого, нужно правильно наносить и распылять репелленты, если в доме младенец.

Как правильно использовать репелленты для малышей

Сначала внимательно ознакомьтесь с инструкцией средства против комаров, убедитесь, что средство подходит именно для детей. А также запомните:

  • обрабатывать можно только открытые участки кожи ребенка, не наносите репелленты на кожу, которую потом закроет одежда,
  • не наносите средства от комаров на руки ребенка: он обязательно засунет их в рот,
  • избегайте нанесения средства на воспаленную кожу, раны,
  • прежде чем помазать малыша, проверьте средство на себе. Не вызывает ли оно аллергии у родителей,
  • никогда не распыляйте аэрозольные репелленты в закрытом помещении или автомобиле.

Также ранее мы писали, как отучить ребенка от соски-пустышки.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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