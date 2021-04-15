4 незаменимых гаджета для кормящих мам
Не лишать малыша грудного молока, сделать процесс кормления более удобным для мамы и ребенка, а также жить аткивной жизнью мамам помогут специальные гаджеты
Недавно мы обсуждали, как быстро забеременеть, теперь же поговорим о полезных для кормящих мам гаджетах, которые облегчают процесс кормления грудным молоком. А также заручимся мнением специалиста о том, что современные мамы могут жить привычной жизнью с помощью таких девайсов, не лишая своего малыша грудного молока. Своим мнением поделилась терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.
Абсолютно каждая женщина способна кормить ребенка. Наладить грудное вскармливание и при необходимости сочетать его с динамичной жизнью, в том числе карьерой и различными жизненными активностями как раз помогают такие девайсы. Грудное вскармливание нельзя приравнивать просто с одним из способов насытить новорожденного ребенка. В составе грудного молока содержится весь спектр незаменимых белков, жиров, углеводородов, микро и макроэлементов, иммуноглобулинов, минералов и витаминов. Это без преувеличения эликсир и сбалансированная по всем показателям незаменимая пища новорожденного, которую природа создала специально для него, в честь его появления на свет.
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В остальных случаях следует расширить знания о ГВ, донести его незаурядную пользу для здоровья мамы и малыша. Поэтому не стесняйтесь делегировать любые бытовые обязанности своим родным и посвятить всю свою любовь новорожденному! Грудное вскармливание – это процесс формирования очень устойчивого психоэмоционального связи с ребенком, это этап донашивания вне лона матери, не менее важный, чем внутриутробный.
Итак, давайте рассмотрим 4 гаджета, которые значительно облегчают жизнь кормящей маме.
Если маме нужно отлучиться от своего крохи по делам, в магазин, на учебу или в спортзал, то не нужно тратить драгоценное время на ручное сцеживание.
Быстро сцедить молоко можно как ручными простейшими недорогими молокоотсосами так и электрическими девайсами.
Сцеженное грудное молоко удобно хранить в холодильнике или морозильной камере. Для этого используются специальные контейнеры и пакеты.
Грудное молоко можно слить в специальный пакет или контейнер, в пакетах молоко удобно замораживать. А мама может бежать по своим делам, зная, что ее малыш получит полезную еду.
Такая подушка поможет маме поддержать малыша на уровне груди. А еще обеспечит малышу комфорт при прикладывании его в разных позах, а также снизит нагрузку на суставы и позвоночник мамы.
Пригодится подушка и позже, на ней удобно начинать прикорм ребенка с ложечки, также малыша в такой подушке легче баюкать и уложить спать.
Мама может смело брать карапуза с собой на прогулки, посиделки с подругами в кафе, в музеи и покормить малыша в укромном месте, когда тот захочет есть.
Отстегивающиеся детали помогают быстро достать грудь, не снимая сам бюстгальтер и верхнюю одежду.
Помимо использования полезных девайсов, родителям будет полезно узнать, чем развлечь ребенка на карантине.
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