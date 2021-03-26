Звезда "Ла-Ла Ленда" Эмма Стоун впервые стала мамой

Эмма и Дэйв поприветствовали своего первого малыша

Американская актриса, звезда фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Бёрдмэн" Эмма Стоун, о беременности которой стало известно в начале года, впервые стала мамой! Отец ее ребенка – комик и режиссер Дэйв Маккери, с которым актриса сыграла тайную свадьбу во время карантина.

Как сообщает издание TMZ, пока неизвестно, кто родился у пары – мальчик или девочка. В соцсетях звездные родители тоже ничего не сообщают.

Фанаты подозревают, что Эмма Стоун тайно вышла замуж Фото: Getty Images

Впрочем, даже во время беременности Эмма Стоун не предавала огласке свою личную жизнь. Поклонники узнали о том, что пара ждет первенца, благодаря папарацци: фотографы засняли звезду "Ла-Ла Ленда" в мешковатой одежде, которая все равно не смогла скрыть животик звезды.

Эмма Стоун Фото: Getty Images, скриншот

Ранее мы рассказали о предстоящем продолжении "101 далматинца" фильме "Круэлла" – в нем Эмма Стоун играет главную роль.

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