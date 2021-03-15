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Известная супермодель стала мамой в первый раз: нежное фото младенца

Сегодня, 13:03

Супруг Карли Клосс удивил ее поклонников приятной новостью

28-летняя американская супермодель Карли Клосс, которая подтвердила свою беременность в ноябре прошлого года, родила своему супругу, бизнесмену Джошуа Кушнеру, малыша. Об этом рассказал сам Джошуа в своем Instagram-аккаунте.

Пол малыша Джошуа Кушнер не раскрыл, но все же показал часть его лица и ручку.

"Добро пожаловать в мир", – трогательно подписал фото муж Карли Клосс.

По цвету шапочки младенца можно предположить, что это мальчик. Хотя супруги могли отказаться от общепринятых стереотипов и вместо розовой надеть голубую шапочку и на девочку.

Ребенок Карли Клосс
Ребенок Карли Клосс
Фото: instagram.com/joshuakushner

Карли Клосс вышла замуж за Джошуа Кушнера в 2018 году. Они устроили уютную церемонию для близких в Нью-Йорке. При этом, брат Джошуа Кушнера, Джаред, женат на дочке Дональда Трампа, Иванке.

В своем минималистичном Instagram-аккаунте муж Карли Клосс постоянно публикует ее фотографии, но редко показывает свои.

Карли Клосс
Карли Клосс
Фото: instagram.com/karliekloss

Ранее украинская модель рассказала, как узнала, что беременна от экс-"Холостяка".

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