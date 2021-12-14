Аллергия на холод – как понять, что это именно она, а не просто чувствительность кожи

Если после улицы кожа на лице и руках не просто краснеет, а зудит, отекает, то можно заподозрить аллергию. Как провести "ледовый" тест и не только – в статье

Понять, что это аллергия на холод, а не просто чувствительность кожи можно по симптомам и тесту / Фото: Коллаж: Сегодня

Чаще всего покраснение и сухость кожи в зимний период вызваны погодой, резкой сменой температур, недостаточным увлажнением. Но бывают случаи, когда при контакте с холодным воздухом кожа сильно краснеет, зудит, отекает. Как распознать аллергию на холод и можно ли с ней справиться, рассказала аллерголог клиники аллергологии и иммунологии Air DOC Анастасия Левченко.

Анастасия Левченко / Фото: пресс-служба

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Разве аллергия на холод бывает?

Даже + 4 "за бортом", а не только сильный мороз способны привести к аллергическим реакциям организма. Конечно, если вы возвращаетесь с прогулки с милым румянцем на лице, то повода для беспокойства скорее всего нет. О патологической реакции организма на холод "расскажут" определенные симптомы.

Дрожь, мурашки от холода – это не аллергия, все легко прекратить, если тепло одеться. Но есть такие люди, которые в холодное время года не могут спастись даже теплой одеждой: на их теле появляется сыпь, волдыри, даже ломота в суставах

Точной статистики, сколько людей в мире и Украине страдают от холодовой аллергии, нет, – говорит Анастасия Левченко, – но максимум аллергических реакций на низкие температуры медики наблюдают у людей уже с 15 лет и до 35. И больше аллергии на холод подвержены женщины, чем мужчины.

Сильный ветер и очень влажный воздух усугубляет картину реакций организма на холод, хотя аллергия на низкую температуру – это совсем не типичная аллергическая реакция. Поэтому важно отследить, как себя ведет ваш организм и действительно ли он реагирует именно на холод.

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Почему возникает аллергия на холод?

Классическая аллергия проявляется реакцией организма на какое-либо вещество (аллерген), которое он начинает воспринимать, как опасность. Например, белок молока – в таком случае организм вырабатывает антитела к аллергену.

Но холод – это физический фактор, а не вещество, развитие аллергии на холод связано с выделением в организме особых белков криоглобулинов. Эти белки под воздействием низких температур образуют иммунные комплексы.

Холод – это пусковой механизм, а вот настигнет ли вас холодовая аллергия, зависит от генетических факторов / Фото: Depositphotos

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И активируют вещество гистамин, который и вызывает аллергическую реакцию. То есть холод – это пусковой механизм, а вот настигнет ли вас холодовая аллергия или нет – зависит от генетических факторов.

Как понять, что у вас аллергия на холод

Обратите внимание не только на мороз и холодный воздух, а также на реакцию кожи при ее контакте с холодной водой, напитками, холодными предметами.

Если помимо отека, покраснения и зуда появились слезы на глазах, глаза покраснели, начался кашель, чихание, насморк, заложило нос, а также повелась сыпь и даже волдыри на коже – то скорее всего это аллергическая реакция.

Первым проявлениям холодовой аллергии считается классическая крапивница – ярко-красная сыпь, часто с отечностью, волдырями и зудом. Если действие холода продолжается, может появиться головная боль, озноб, повышение температуры.

Опасна аллергия на холод и тем что, у такого человека отекают губы, слизистые оболочки рта, горла. А после того как он выпил холодное, может начаться помимо отека сильный кашель, вплоть до нарушения дыхания,- говорит Анастасия Левченко, – В моей практике бывали случи, когда у пациента развивается отек гортани с нарушением дыхания, анафилаксия. Для таких людей холодный душ или ныряние в прорубь может стоить жизни!

Как протестировать себя на холодовую аллергию

Не всегда покраснение и шелушение кожи – симптом именно аллергии на холод. Убедиться, что причина именно в низкой температуре, поможет "тест с кубиком льда".

Тест со льдом – самый простой домашний способ определить, есть ли реакция на холод или нет / Фото: freepik.com

Такой тест – самый простой домашний способ определить, есть ли реакция на холод или нет:

возьмите кубик льда и положите на ладонь, можно на запястье.

подержите 3-5 минут, если место контакта кожи со льдом быстро краснеет, появилась сыпь, волдыри, то это явный признак аллергии, при котором следует обратиться к аллергологу.

Как себе помочь при аллергии на холод?

Важно знать, что реакция на холод может быть следствием серьезных внутренних заболеваний или хронических патологий,

Аллергия на холод может развиться на фоне сниженного иммунитета или стресса / Фото: freepik.com

Врачи разделяют несколько видов аллергии на холод.

Это холодовой дерматит, холодовая крапивница, холодовой конъюнктивит, холодовой ринит, холодовая астма и другие. Выяснить, при какой именно температуре "включается" реакция на холод, поможет самый современный метод – это TempTest.

Чтобы реакция на холод была как можно меньше, важно свести к минимуму контакт с холодом, стараться не переохлаждаться. Фармацевтические же средства устраняют только симптомы, но саму проблему не решают.

Также выбирайте одежду из натуральных тканей, наносите на кожу специальные кремы; на губы – бальзам. Еще обязательно стоит обратиться к аллергологу, пройти диагностику и получить рекомендации специалиста, как правильно снять острые симптомы аллергии на холод. Дальнейшие схемы лечения холодовой аллергии идентичны со схемами лечения истинной аллергии.

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