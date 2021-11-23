Гормональные прыщи – можно ли убрать акне в домашних условиях

Если "шалят" гормоны, то косметологические процедуры не помогут избавиться от прыщей. Также для чистой кожи важны здоровье кишечника и правильное питание

Убрать акне и гормональные прыщи в домашних условиях опасно, идите к врачу / Фото: freepik.com

С угревой сыпью, прыщами, постоянно жирной кожей можно бороться годами, не понимая, почему нет никакого результата. Как взаимосвязаны гормоны, акне и прыщи и можно ли их победить без медикаментов – рассказала гинеколог-эндокринолог Виктория Барановская и косметолог-эстетист, инъекционист Наталия Погорелова.

Почему акне и прыщи не проходят?

При акне поражаются сальные железы, закупориваются и воспаляются волосяные фолликулы. А причина появления таких причин далеко не всегда в неправильном уходе за кожей.

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Виктория Барановская / Фото: пресс-служба

Поэтому успех в лечении акне зависит не от количества и качества косметологических процедур (в некоторых случаях вообще пилинги могут навредить), а от выявления первопричины появления прыщей на лице. Так, акне может быть вызвано:

демодекозом (это инфицирование подкожным клещом)

нарушением обмена веществ

несбалансированным питанием

неправильный уход за кожей

гормональным дисбалансом

Поэтому если "виноваты" гормоны, то кремы, пилинги и маски не помогут, кроме того, избавление от акне в домашних условиях может еще сильнее усугубить ситуацию, если действовать неправильно. Лечением акне должен заниматься специалист: дерматолог, гинеколог или эндокринолог – зависит от причины, вызвавшей проблему.

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А что делать с гормональными прыщами?

Молодым девушкам (да и парням тоже) прыщи доставляют немало хлопот. В юном возрасте одной из причин возникновения акне являются гормоны. У совсем юных девушек проблемы с кожей лица появляются в период начала первой менструации, затем продолжаются в молодом возрасте.

У молодых девушек акне часто появляется во время первой менструации и может продолжаться / Фото: freepik.com

Это период активности андрогенов, мужских половых гормонов, которые производятся надпочечниками и яичниками. Избыток таких гормонов в организме приводит к "атаке" сальных желез. В итоге производится излишне много кожного сала, бактерии, живущие на коже, соединяются с этим салом, вызывая образование прыща и воспалительный процесс.

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Поэтому важно не трогать воспалившиеся участки кожи, не давить прыщи, не пытаться их убрать самостоятельно и т.д. Вы можете еще больше травмировать кожу, внести инфекцию и усугубить ситуацию.

Можно ли убрать прыщи пилингом в салоне?

Если кожа проблемная, с высыпаниями, то пилинги важно делать курсами, но сначала выяснить причину, которая привела к проблемной коже. Как отмечает Наталья Погорелова, если у вас не просто выскочило пару прыщей, а постоянное акне, воспаленные высыпания, то обязательно нужно проверить гормональный фон.

Наталия Погорелова / Фото: пресс-служба

А еще пересмотреть питание, поскольку избыточное употребление сахара, фруктов, жирного, копченостей, а также кофе и других стимулирующих напитков способствует появлению прыщей. Проблемы с печенью и кишечником тоже сигнализируют о себе визуальным проявлением на коже высыпаний.

Поэтому сначала ищем причину, пересматриваем свой рацион, а работа с кожей – уже следующий этап. Плюс, конечно же, важен правильный домашний уход за проблемной кожей. И здесь тоже консультируйтесь у специалиста, а не черпайте знания из ютуба и так далее.

Также ранее мы писали, когда и кому делать осенние пилинги.