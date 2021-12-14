Алергія на холод – як зрозуміти, що це саме вона, а не просто чутливість шкіри

Якщо після вулиці шкіра на обличчі та руках не просто червоніє, а свербить, набрякає, то можна запідозрити алергію. Як провести "льодовий" тест і не тільки – у статті

Зрозуміти, що це алергія на холод, а не просто чутливість шкіри можна за симптомами та тестом / Фото: Колаж: Сьогодні

Найчастіше почервоніння та сухість шкіри в зимовий період викликані погодою, різкою зміною температур, недостатнім зволоженням шкіри. Але бувають випадки, коли під час контакту з холодним повітрям шкіра сильно червоніє, свербить, набрякає. Як розпізнати алергію на холод і чи можна її подолати, розповіла алерголог клініки алергології та імунології Air DOC Анастасія Левченко.

Анастасія Левченко / Фото: пресслужба

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Хіба алергія на холод буває?

Навіть +4 "за бортом", а не лише сильний мороз може призвести до алергічних реакцій організму. Звичайно, якщо ви повертаєтеся з прогулянки з милим рум'янцем на обличчі, то приводу для занепокоєння немає. Про патологічну реакцію організму на холод "розкажуть" певні симптоми.

Тремтіння, мурашки від холоду – це не алергія, все легко припинити, якщо тепло вдягнутися. Але є такі люди, які в холодну пору року не можуть врятуватися навіть теплим одягом: на їхньому тілі з'являються висипи, пухирі, навіть ломота в суглобах.

Точної статистики, скільки людей у світі та в Україні потерпають від холодової алергії, немає, – каже Анастасія Левченко. – Але максимум алергічних реакцій на низькі температури медики спостерігають у людей вже з 15 років і до 35. Більше до алергії на холод схильні жінки, ніж чоловіки.

Сильний вітер та дуже вологе повітря посилює картину реакцій організму на холод. Хоча алергія на низьку температуру – це зовсім не типова алергічна реакція. Тому важливо відстежити, як поводиться ваш організм і чи дійсно він реагує саме на холод.

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Чому виникає алергія на холод?

Класична алергія проявляється реакцією організму на будь-яку речовину (алерген), що він починає сприймати як небезпеку. Наприклад, білок молока – у цьому разі організм виробляє антитіла до алергену.

Але холод – це фізичний фактор, а не речовина, розвиток алергії на холод пов'язане з виробленням в організмі спеціальних білків кріоглобулінів. Ці білки під впливом низьких температур утворюють імунні комплекси.

Холод – це пусковий механізм, а ось чи наздожене вас холодова алергія, залежить від генетичних факторів / Фото: Depositphotos

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Активується речовина гістамін, який і викликає алергічну реакцію. Тобто холод – це пусковий механізм, а ось чи наздожене вас холодова алергія – залежить від генетичних факторів.

Як зрозуміти, що у вас алергія на холод

Зверніть увагу на реакцію шкіри не тільки на мороз та холодне повітря, а й на холодну воду, напої, холодні предмети.

Якщо крім набряку, почервоніння і сверблячки, виступили сльози на очах, очі почервоніли, почалися кашель, чхання, нежить, заклало носа, а також з'явилася висипка і навіть пухирі на шкірі – то найімовірніше, це алергічна реакція.

Першим проявам холодової алергії вважається класична кропив'янка – яскраво-червоний висип, часто з набряклістю, пухирями та свербінням. Якщо вплив холоду триває, можуть виникнути головний біль, лихоманка, підвищення температури.

Небезпечна алергія на холод і тим, що у такої людини набрякають губи, слизові оболонки рота, горла. А після того, як вона випила холодне, може початися, крім набряку, сильний кашель, аж до порушення дихання, – каже Анастасія Левченко. – У моїй практиці були випадки, коли у пацієнта розвивався набряк гортані з порушенням дихання, анафілаксія. Для таких людей холодний душ або пірнання в ополонку може коштувати життя!

Як протестувати себе на холодову алергію

Не завжди почервоніння та лущення шкіри – симптом саме алергії на холод. Переконатись, що причина в низькій температурі, допоможе тест з кубиком льоду.

Тест з льодом – найпростіший домашній спосіб визначити, чи є реакція на холод чи ні / Фото: freepik.com

Такий тест – найпростіший домашній спосіб визначити, чи є реакція на холод:

Візьміть кубик льоду і покладіть на долоню, можна на зап'ястя.

потримайте 3-5 хвилин, якщо місце контакту шкіри з льодом швидко червоніє, з'явилася висипка, пухирі, то це явна ознака алергії і слід звернутися до алерголога.

Як допомогти при алергії на холод?

Важливо знати, що реакція на холод може бути наслідком серйозних внутрішніх захворювань чи хронічних патологій.

Алергія на холод може розвинутись на тлі зниженого імунітету чи стресу / Фото: freepik.com

Лікарі розрізняють кілька видів алергії на холод.

Це холодовий дерматит, холодова кропив'янка, холодовий кон'юнктивіт, холодовий риніт, холодова астма та ін. З'ясувати, за якої саме температури "вмикається" реакція на холод, допоможе найсучасніший метод – TempTest.

Щоб реакція на холод була якнайменшою, важливо мінімізувати контакт з холодом, намагатися не переохолоджуватися. Фармацевтичні засоби усувають тільки симптоми, але саму проблему не вирішують.

Вибирайте одяг з натуральних тканин, мажте на шкіру спеціальні креми, на губи – бальзам. Ще обов'язково слід звернутися до алерголога, пройти діагностику та отримати рекомендації спеціаліста, як правильно зняти гострі симптоми алергії на холод. Подальші схеми лікування холодової алергії ідентичні зі схемами лікування лікарської алергії.

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