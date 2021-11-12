Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Мигранты Лукашенко 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация

Модный трикотаж

Beauty Tips Деми Мур

Йога для спины

Шоу "Маска"-2

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как получить коллаген для красоты кожи и стоит ли тратиться на биодобавки

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
12 ноября, 12:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для женщин в возрасте 30+ коллаген – элемент из разряда "маст хев". Принимать коллаген в добавках или достаточно продуктов и почему коллаген важен – в материале
Получить коллаген для кожи и волос можно из саплиментов, а стоит ли тратиться на биодобавки - личное дело каждого
Получить коллаген для кожи и волос можно из саплиментов, а стоит ли тратиться на биодобавки - личное дело каждого / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только красота и молодость кожи, а также состояние волос, ногтей, эластичность наших связок зависит от белка коллагена. Почему этот компонент важен именно для женщин и нужно ли принимать коллаген дополнительно – помог разобраться спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ "Академия фитнеса Украины" Игорь Бабенко.

Игорь Бабенко
Игорь Бабенко / Фото: пресс-служба

Реклама

Коллаген – что это и для чего он нужен?

Коллаген входит в состав большинства наших тканей, это структурный белок, который обеспечивает прочность и упругость кожи, суставов, ногтей, волос, костей, связок. Также коллаген помогает быстрее восстановиться тканям после травмы или операции, ускоряя процесс регенерации.

Поэтому часто дополнительно принимать коллаген рекомендуют спортсменам, у которых происходит большая нагрузка на суставы, людям после операционного лечения, когда был разрыв связок. Этот белок важен и нужен всем, но особенно – женщинам после 30 лет, которые хотя сохранить молодость и красоту кожи, ногтей и волос.

Коллаген – "маст хев" для женщин после 30 лет, которые хотят сохранить молодость и красоту
Коллаген – "маст хев" для женщин после 30 лет, которые хотят сохранить молодость и красоту / Фото: unsplash.com

Реклама

Ведь с возрастом содержание коллагеновых волокон в организме снижается, появляются морщины, кожа становится более сухой и дряблой. Поэтому индустрия красоты активно использует коллаген в масках для лица, шампунях, кремах и других косметологических средствах.

Но наибольшего эффекта для улучшения состояния кожи, ногтей и волос можно добиться, если принимать коллаген в качестве пищевой добавки.

Обязательно ли пить коллаген или есть продукты с ним?

Принимать коллаген или нет дополнительно – личный выбор каждого. Этот белок вырабатывается нашим организмом и лучше усваивается при достаточном количестве витамина С.

Реклама

Хотите получить коллаген из натуральных продуктов – придется "налегать" на холодец или другие блюда с желатином. Поскольку сама простая и дешевая форма коллагена – это желатин. Но тот же желатин – продукт, производимый из хрящей животных.

Вопрос "натуральности" пищевых саплиментов, беспокоящий многих, для меня не совсем понятен, – говорит Игорь Бабенко, – У нас в обществе вообще искажено понятие натуральности, то есть выпить витамины – не натурально, а бутылку алкоголя – натурально? Коллаген лучше работает, когда мы принимаем его дополнительно в качестве добавки, всего лишь восполняя дефицит этого белка, который наш организм с возрастом вырабатывает уже в меньшем количестве.

Поэтому вы можете принимать коллаген либо в капсулах, либо в порошке – дело личного выбора. Максимально экономичнее и выгоднее принимать коллаген именно в порошке.

А как принимать коллаген правильно?

Принимать коллаген нужно натощак: либо за час до еды или через после принятия пищи. Поскольку это "тяжелый" профессиональный белок, который затрудняет переваривание пищи.

Прием коллагена не требует специального назначения врача, но важный момент – если вы только что перенесли операцию, то принимать коллаген не стоит. Иначе послеоперационные шрамы на коже могут "перерасти" в рубцы.

В целом коллаген (если это порошок) разводится в 250 мл воды, нужно брать 5 грамм порошка коллагена на стакан воды, принимается раз в день. Пить коллаген имеет смысл не менее 3-х месяцев, чтобы получить заметный эффект. Как долго продолжать принимать этот белок – зависит от индивидуальных особенностей вашей кожи и тканей.

Напомним, что мы раньше писали о важности приема Омега-3 для женщин.

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
IQOS VEEV в Украине
Новый гаджет уже в продаже
Тестируем мини-вейп
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять