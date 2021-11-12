Как получить коллаген для красоты кожи и стоит ли тратиться на биодобавки

Для женщин в возрасте 30+ коллаген – элемент из разряда "маст хев". Принимать коллаген в добавках или достаточно продуктов и почему коллаген важен – в материале

Получить коллаген для кожи и волос можно из саплиментов, а стоит ли тратиться на биодобавки - личное дело каждого / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только красота и молодость кожи, а также состояние волос, ногтей, эластичность наших связок зависит от белка коллагена. Почему этот компонент важен именно для женщин и нужно ли принимать коллаген дополнительно – помог разобраться спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ "Академия фитнеса Украины" Игорь Бабенко.

Игорь Бабенко / Фото: пресс-служба

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Коллаген – что это и для чего он нужен?

Коллаген входит в состав большинства наших тканей, это структурный белок, который обеспечивает прочность и упругость кожи, суставов, ногтей, волос, костей, связок. Также коллаген помогает быстрее восстановиться тканям после травмы или операции, ускоряя процесс регенерации.

Поэтому часто дополнительно принимать коллаген рекомендуют спортсменам, у которых происходит большая нагрузка на суставы, людям после операционного лечения, когда был разрыв связок. Этот белок важен и нужен всем, но особенно – женщинам после 30 лет, которые хотя сохранить молодость и красоту кожи, ногтей и волос.

Коллаген – "маст хев" для женщин после 30 лет, которые хотят сохранить молодость и красоту / Фото: unsplash.com

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Ведь с возрастом содержание коллагеновых волокон в организме снижается, появляются морщины, кожа становится более сухой и дряблой. Поэтому индустрия красоты активно использует коллаген в масках для лица, шампунях, кремах и других косметологических средствах.

Но наибольшего эффекта для улучшения состояния кожи, ногтей и волос можно добиться, если принимать коллаген в качестве пищевой добавки.

Обязательно ли пить коллаген или есть продукты с ним?

Принимать коллаген или нет дополнительно – личный выбор каждого. Этот белок вырабатывается нашим организмом и лучше усваивается при достаточном количестве витамина С.

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Хотите получить коллаген из натуральных продуктов – придется "налегать" на холодец или другие блюда с желатином. Поскольку сама простая и дешевая форма коллагена – это желатин. Но тот же желатин – продукт, производимый из хрящей животных.

Вопрос "натуральности" пищевых саплиментов, беспокоящий многих, для меня не совсем понятен, – говорит Игорь Бабенко, – У нас в обществе вообще искажено понятие натуральности, то есть выпить витамины – не натурально, а бутылку алкоголя – натурально? Коллаген лучше работает, когда мы принимаем его дополнительно в качестве добавки, всего лишь восполняя дефицит этого белка, который наш организм с возрастом вырабатывает уже в меньшем количестве.

Поэтому вы можете принимать коллаген либо в капсулах, либо в порошке – дело личного выбора. Максимально экономичнее и выгоднее принимать коллаген именно в порошке.

А как принимать коллаген правильно?

Принимать коллаген нужно натощак: либо за час до еды или через после принятия пищи. Поскольку это "тяжелый" профессиональный белок, который затрудняет переваривание пищи.

Прием коллагена не требует специального назначения врача, но важный момент – если вы только что перенесли операцию, то принимать коллаген не стоит. Иначе послеоперационные шрамы на коже могут "перерасти" в рубцы.

В целом коллаген (если это порошок) разводится в 250 мл воды, нужно брать 5 грамм порошка коллагена на стакан воды, принимается раз в день. Пить коллаген имеет смысл не менее 3-х месяцев, чтобы получить заметный эффект. Как долго продолжать принимать этот белок – зависит от индивидуальных особенностей вашей кожи и тканей.

Напомним, что мы раньше писали о важности приема Омега-3 для женщин.