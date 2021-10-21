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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Аллергия на холод или дерматит – как их различить и сохранить кожу рук нежной

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
21 октября, 17:10
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Сухость кожи рук, сыпь, трещины – знакомая многим "картина", что начинается осенью. Не ставьте себе диагноз аллергии на холод, скорее всего – это дерматит
В большинстве случаев беспокоит не аллергия, а холодовой дерматит: сохранить кожу рук нежной помогут эмоленты
В большинстве случаев беспокоит не аллергия, а холодовой дерматит: сохранить кожу рук нежной помогут эмоленты / Фото: Коллаж: Сегодня

Осень, резкая смена погоды – одна из причин обострения хронических дерматозов, кожных заболеваний. Также проблемы с кожей, особенно на руках, в это время года появляются и у здоровых людей. Почему в большинстве случаев – это не аллергия на холод и как сохранить здоровой кожу рук осенью и зимой, помог разобраться врач-дерматовенеролог высшей категории с 20-летним опытом работы Роман Артюхов.

Роман Артюхов
Роман Артюхов / Фото: пресс-служба

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Аллергия на холод или дерматит – в чем же разница?

Что делает современный человек при любой проблеме со здоровьем? Правильно, идет гуглить. В итоге такая самодиагностика привела к тому, что люди часто употребляют термин "холодовая аллергия" или "холодовая экзема" там, где о ней вовсе не идет речь.

Холодовая аллергия или холодовая крапивница встречается не очень часто: при таком заболевании после контакта с холодом происходит выброс гистамина тучными клетками кожи. И на коже появляются зудящие отечные пятна, разного размера и формы.

Сыпь может держаться от пары минут до нескольких дней, часто к развитию именно холодовой аллергии приводит наследственный фактор. И в таких случаях необходимо пройти диагностику у аллерголога: холодовой тест. При подтверждении диагноза врач назначит советующее лечение.

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Большинство из нас осенью беспокоит дерматит: от холода, ветра кожа обезвоживается и сохнет
Большинство из нас осенью беспокоит дерматит: от холода, ветра кожа обезвоживается и сохнет / Фото: Pinterest

Но то, что происходит с кожей рук сотен тысяч людей каждую осень – это в большинстве случаев не имеет ничего общего с аллергией. Это – холодовой или контактный дерматит, который "заявляет" о себе шелушением кожи рук, ее покраснением, жжением, зудом, трещинками.

Почему же руки сохнут и шелушатся с наступлением осени?

Наша кожа рук сохраняется мягкой, увлажненной и нежной благодаря внешнему ее слою. А он, в свою очередь, содержит натуральные масла, липидную пленку и омертвевшие клетки, которые удерживают воду внутри кожи. Как холодный воздух, так и сильный холод влияют на состояние нашей кожи не лучшим образом.

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Мытье рук в сильно горячей воде и агрессивные моющие средства приводят к дерматиту кожи
Мытье рук в сильно горячей воде и агрессивные моющие средства приводят к дерматиту кожи / Фото: unsplash.com

Плюс низкая влажность и сильный осенний ветер лишают нашу кожу столь необходимой ей влаги. В итоге защитная липидная пленка теряется, кожа становится более сухой, развивается холодовой дерматит.

Добавим сюда еще сухой воздух в помещениях, усиленное мытье рук и использование антисептических средств – все эти факторы еще больше обезвоживают кожу. И не только на руках: страдают все открытые участки, в том числе лицо и уши.

Как защитить кожу осенью и избежать реакции на холод?

Во-первых, важно контролировать в помещении уровень влажности, в этом поможет увлажнитель воздуха. Старайтесь при принятии душа не пользоваться слишком горячей водой, также лучше мыться очищающими средствами на безмыльной основе. Надевайте одежду из хлопка и других натуральных волокон, чтобы снизить перегревание кожи и уменьшить ее раздражение. И отдельное внимание – коже рук.

Как защитить кожу рук осенью?

Каждый раз при выходе на улицу в холодную погоду – надевайте перчатки. Даже если вам кажется, то не особо и холодно, а кожа у вас при этом чувствительная. Мойте посуду, полы и т.д. в защитных перчатках – особенно если руки буду контактировать с водой и химическими веществами довольно долго. И по возможности не находитесь на улице дольше, чем вам действительно необходимо, не переохлаждайтесь.

Лучший способ предотвратить холодовой дерматит – это нанесение увлажняющих средств – эмольентов, -говорит Роман Артюхов,- Их нужно наносить на руки в целях профилактики, а не только когда появились первые признаки сухости кожи. Это поможет снизить риск возникновения холодового дерматита.

Эмоленты – средства специально разработанные для правильного увлажнения. Существуют линии для деликатного очищения, увлажнения кожи, защитные "зимние" средства. Эмоленты содержат парафины, воски, пантенол, натуральные масла, глицерин, питательные микроэлементы.

А если сыпь и краснота на руках не проходит, что делать?

Обратитесь к дерматологу, если состояние кожи не улучшается. В случае тяжелого холодового поражения кожи дерматолог может назначить гормональные кремы, а также смягчающие, стимулирующие регенерацию кожи средства.

Также мы писали, какие процедуры для лица можно делать осенью.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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