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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

10 привычек, которые убивают сердце: как его защитить

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
29 сентября, 14:00
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Стрессы, курение, фастфуд, гипертония и малоподвижный образ жизни вредят сердцу и, как следствие, сокращают нашу жизнь. Как защитить сердце – в материале
Переедание фастфуда и курение - главные вредные привычки, что убивают наше сердце
Переедание фастфуда и курение - главные вредные привычки, что убивают наше сердце / Фото: Коллаж: Сегодня

Заболевания сердца и сосудов в Украине становятся "виновниками" более 60% всех человеческих смертей, а ведь избежать этого можно, изменив свои привычки и поведение. Сегодня, во Всемирный день сердца, самое время поговорить о том, что ему вредит, к чему приводят вредные привычки и что мы можем сделать, чтобы защитить свое сердце и сосуды. Полезными рекомендациями поделилось МОЗ Украины.

Какие болезни сердца чаще всего приводят к смерти?

Чаще всего украинцы умирают от инсультов и ишемической болезни сердца. Увы, но в нашей стране показатели смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы – одни из самых высоких в мире.

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Избежать таких печальных последствий вполне несложно, достаточно лишь максимально свести к минимуму факторы, которые вредят сердцу и приводят к преждевременной смерти. И в большинстве – это наши вредные привычки, образ жизни, питание и нежелание своевременно обращаться за медицинской помощью.

Какие вредные привычки приводят к болезням сердца

На большинство факторов, которые губительны для наших сердца и сосудов, мы можем повилять. Так, медленно, но уверенно убивают наше сердце:

  1. Повышенное артериальное давление (АД) – даже оно влияет на длительность жизни, не говоря уже о диагностированной гипертонии. Если не контролировать, то его стойкое повышение может привести к инсульту, инфаркту, сердечной недостаточности.
  2. Несбалансированное питание. Постоянно переедание, употребление соли, сахара, жирной еды, калорийных напитков и блюд плюс дефицит в рационе белков и клетчатки ведут к болезням сердца.
  3. Повышенный уровень "плохого холестерина" (липопротеинов низкой плотности).
  4. Лишний вес – враг не только сердца, а всего здоровья в целом, он повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому очень важно контролировать свою массу тела.
  5. Курение. Это один из главных факторов развития заболеваний сердца и сосудов.
  6. Высокий уровень глюкозы. Избыток сахара в рационе ведет к ожирению и развитию диабета, а эти заболевания негативно влияют на сердце.
  7. Плохая экология. Так, загрязненный воздух – также среди факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  8. Алкоголь. Не существует безопасной дозы спиртного, алкоголь вредит сердцу, сосудам, повышает АД и повышает вредный холестерин.
  9. Гиподинамия, малоподвижный образ жизни приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
  10. Стресс. При стрессовых ситуациях повышается артериальное давление, а это увеличивает нагрузку на сердце и артерии. Стресс может привести к вышеперечисленным нездоровым способов борьбы с ним, например, к перееданию, употреблению алкоголя и курению.
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Выводстараться заменить вредные привычки здоровыми и изменить свой образ жизни. Если хотите иметь здоровое сердце и прожить как можно дольше.

Как сохранить сердце здоровым

В первую очередь обратите внимание на свое питание, постарайтесь не переедать. А также питайтесь рационально, рацион должен быть разнообразным. Используйте принцип тарелки здорового питания: 50% – фрукты и овощи, 25% – цельнозерновые и оставшиеся 25 – белки (рыба, мясо – желательно нежирные). Количество соли, насыщенных жиров – полуфабрикатов, фастфуда, сладкого и т.д. сведите к минимуму.

Половину рациона должны занимать фрукты и овощи, а по четверти – цельнозерновые продукты и белковая пища
Половину рациона должны занимать фрукты и овощи, а по четверти – цельнозерновые продукты и белковая пища / Фото: Pinterest

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Помните, что сердце – это мышца, и, как и любую другую мышцу, его укрепляют физические упражнения. Неважно, что вы выберете: бег или ходьбу, плавание или командные игры. Главное тратить на эти активности не менее 150 минут в неделю и делать это с удовольствием.

Также важно найти свой способ борьбы со стрессом: массаж, медитация, созерцание природы, прогулки перед сном – вариантов может быть много. И конечно же скажите "нет" вредным привычкам.

Почему важно бросить курить и не злоупотреблять алкоголем

Когда человек вдыхает сигаретный дым, в организм попадает более 5000 химических веществ, многие из которых вредны для здоровья. Одним из них является окись углерода. Он уменьшает количество кислорода, что также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Алкоголь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет повышения артериального давления. Кроме того, алкогольные напитки имеют высокую калорийность и стимулируют аппетит, что может, в свою очередь, привести к перееданию.

Также ранее мы писали, какое масло полезно для сердца.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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