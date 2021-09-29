10 привычек, которые убивают сердце: как его защитить

Стрессы, курение, фастфуд, гипертония и малоподвижный образ жизни вредят сердцу и, как следствие, сокращают нашу жизнь. Как защитить сердце – в материале

Переедание фастфуда и курение - главные вредные привычки, что убивают наше сердце / Фото: Коллаж: Сегодня

Заболевания сердца и сосудов в Украине становятся "виновниками" более 60% всех человеческих смертей, а ведь избежать этого можно, изменив свои привычки и поведение. Сегодня, во Всемирный день сердца, самое время поговорить о том, что ему вредит, к чему приводят вредные привычки и что мы можем сделать, чтобы защитить свое сердце и сосуды. Полезными рекомендациями поделилось МОЗ Украины.

Какие болезни сердца чаще всего приводят к смерти?

Чаще всего украинцы умирают от инсультов и ишемической болезни сердца. Увы, но в нашей стране показатели смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы – одни из самых высоких в мире.

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Избежать таких печальных последствий вполне несложно, достаточно лишь максимально свести к минимуму факторы, которые вредят сердцу и приводят к преждевременной смерти. И в большинстве – это наши вредные привычки, образ жизни, питание и нежелание своевременно обращаться за медицинской помощью.

Какие вредные привычки приводят к болезням сердца

На большинство факторов, которые губительны для наших сердца и сосудов, мы можем повилять. Так, медленно, но уверенно убивают наше сердце:

Повышенное артериальное давление (АД) – даже оно влияет на длительность жизни, не говоря уже о диагностированной гипертонии. Если не контролировать, то его стойкое повышение может привести к инсульту, инфаркту, сердечной недостаточности. Несбалансированное питание. Постоянно переедание, употребление соли, сахара, жирной еды, калорийных напитков и блюд плюс дефицит в рационе белков и клетчатки ведут к болезням сердца. Повышенный уровень "плохого холестерина" (липопротеинов низкой плотности). Лишний вес – враг не только сердца, а всего здоровья в целом, он повышает риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому очень важно контролировать свою массу тела. Курение. Это один из главных факторов развития заболеваний сердца и сосудов. Высокий уровень глюкозы. Избыток сахара в рационе ведет к ожирению и развитию диабета, а эти заболевания негативно влияют на сердце. Плохая экология. Так, загрязненный воздух – также среди факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь. Не существует безопасной дозы спиртного, алкоголь вредит сердцу, сосудам, повышает АД и повышает вредный холестерин. Гиподинамия, малоподвижный образ жизни приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс. При стрессовых ситуациях повышается артериальное давление, а это увеличивает нагрузку на сердце и артерии. Стресс может привести к вышеперечисленным нездоровым способов борьбы с ним, например, к перееданию, употреблению алкоголя и курению.

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Вывод – стараться заменить вредные привычки здоровыми и изменить свой образ жизни. Если хотите иметь здоровое сердце и прожить как можно дольше.

Как сохранить сердце здоровым

В первую очередь обратите внимание на свое питание, постарайтесь не переедать. А также питайтесь рационально, рацион должен быть разнообразным. Используйте принцип тарелки здорового питания: 50% – фрукты и овощи, 25% – цельнозерновые и оставшиеся 25 – белки (рыба, мясо – желательно нежирные). Количество соли, насыщенных жиров – полуфабрикатов, фастфуда, сладкого и т.д. сведите к минимуму.

Половину рациона должны занимать фрукты и овощи, а по четверти – цельнозерновые продукты и белковая пища / Фото: Pinterest

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Помните, что сердце – это мышца, и, как и любую другую мышцу, его укрепляют физические упражнения. Неважно, что вы выберете: бег или ходьбу, плавание или командные игры. Главное тратить на эти активности не менее 150 минут в неделю и делать это с удовольствием.

Также важно найти свой способ борьбы со стрессом: массаж, медитация, созерцание природы, прогулки перед сном – вариантов может быть много. И конечно же скажите "нет" вредным привычкам.

Почему важно бросить курить и не злоупотреблять алкоголем

Когда человек вдыхает сигаретный дым, в организм попадает более 5000 химических веществ, многие из которых вредны для здоровья. Одним из них является окись углерода. Он уменьшает количество кислорода, что также повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Алкоголь увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счет повышения артериального давления. Кроме того, алкогольные напитки имеют высокую калорийность и стимулируют аппетит, что может, в свою очередь, привести к перееданию.

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