Можно ли снизить высокое давление без лекарств

Не только гипертония, а стрессы, смена погоды может привезти к резкому повышению давления. Зачем знать уровень давления и как его контролировать – в материале

Снизить высокое давление без лекарств можно, поменяв свои привычки / Фото: freepik.com

Гипертония или артериальная гипертензия, то есть стойкое повышение кровяного давления, может возникать в любом возрасте: даже у совсем молодых людей. В чем опасность такого состояния, зачем знать показатели своего АД (артериального давления) и можно ли повысить или понизить давление без лекарств – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

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Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

Как понять, что это именно гипертония?

Если вас все чаще беспокоят головные боли, кружится голова, сердцебиение учащается, то не списывайте эти состояния на загруженность по работе или личные неурядицы. Безусловно, бытовой стресс влияет на наше самочувствие.

Но также такими симптомами проявляется гипертония: поэтому самый простой способ узнать, есть ли у вас стойкое повышение давления – это регулярно его измерять. И делать это лучше в покое, перепроверив результаты (то есть измерив заново) несколько раз, даже если тонометр электронный.

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Если появились частые головные боли в области затылка, шум в ушах, непонятные боли в области сердца, причем при полноценном отдыхе или в покое – проверьте свое АД.

Какие же показатели укажут на повышенное давление?

Показатели АД у разных людей будут отличаться, поэтому не ровняйтесь на мужа/жену/друзей – следите за своим давлением. Нормы АД следующие:

показатели менее 120/80 – давление в норме;

120-139/80-89 – давление повышено;

140/90 (и далее по нарастающей̆) – повышенное, т.е. 1-я степень гипертензии и выше.

Верхнее, систолическое АД – первые цифры, нижнее, диастолическое – вторые. Также на электронном тонометре отображается пульс. Не стоит пугаться, если давление 110/70, это тоже в пределах нормы.

Артериальное давление нужно измерять в полном покое / Фото: Pixabay

Стойкое АД ниже этих показателей – гипотония, что тоже не характерно для здорового состояния. Хотя многие гипотоники прекрасно себя чувствуют именно с давлением 90/60 и начинают страдать от головных болей и плохого самочувствия, если давление повышается у них до 120/80.

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При пониженном давлении иногда беспокоит слабость, головокружение, усталость. Поэтому как гипертонию, так гипотонию следует обсудить как минимум со своим семейным врачом.

Чем же опасно высокое давление для здоровья?

Если АД постоянно повышено, то это негативно влияет на сосуды головного мозга, магистральные и периферические артерии, почки, глаза. Способствует гипертония и развитию аневризмы, состоянию, при котором сосуд становится выпуклым и может разорваться (а может и нет – дело случая); тогда при разрыве сосуда происходит кровоизлияние в мозг.

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Причем, пока аневризма формируется, человек не чувствует никаких симптомов. Гипертония также повышает риски инсульта, а это состояние опасно пожизненной инвалидностью – так происходит в 90% случаев. Вредит гипертония и сердцу, приводя к увеличению объема сердечной мышцы (гипертрофии миокарда) и развитию сердечной недостаточности.

Реально ли снизить давление, если не хочется пить лекарства?

Для начала нужно контролировать свое АД, особенно если вы старше 40 лет. Потому что к этому возрасту человек уже приобретает "букет" хронических заболеваний. Увы, но постоянные стрессы, вредные привычки и нерациональное питание тоже способствуют повышению артериального давления. Поэтому важно не пропустить момент, когда гипертония только начинает развиваться.

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Повышаться АД может из-за стрессов и резкой смены погоды / Фото: stocksnap.io

Важно! В межсезонье, с наступлением осени к кратковременному резкому повышению давления могут приводить погодные изменения, депрессивное состояние. Если уже развилась 1-я степень гипертензии, то следует откорректировать факторы риска.

При таком состоянии еще не поздно откорректировать АД без приема медикаментов и добиться стойкого результата. Но для начала предстоит выявить причину изменений АД: разовый ли это ответ симпатической нервной системы на раздражитель. Или в организме уже есть изменения, последствия которых могут быть более серьезными.

Как же привести АД в норму без лекарств

Изначально обратите внимание на питание, нужно будет снизить потребление соли до 5 г в день. Это поможет незначительно скорректировать АД при гипертонии, а также способствует профилактике сердечно-сосудистых болезней у здоровых людей. Также для снижения высокого АД важно:

Свести к минимум быстрые углеводы в рационе – картошку, шоколад, печенье и т. д., в качестве профилактики сосудистых болезней; Снизить АД как результат стресса поможет гимнастика, дыхательные упражнения, медитация; Бросить курить – это больше всего опасно для сосудов; Быть активными постоянно, то есть чаще ходить пешком, гулять, а не только качать мышцы в спортзале.

Гипертония повышает риск развития атеросклероза / Фото: freepik.com

В независимости от вашей активности при стойком или периодическом повышении АД сразу обращайтесь к врачу. Тренироваться в этот период не стоит. Если специалист назначает медицинскую коррекцию АД с помощью препаратов, соглашайтесь.

А что на счет народных рецептов от давления?

Верить интернет-целительству или нет, решать каждому лично. Даже если предлагаемые народными лекарями сок свеклы или мятный чай вам немного помогут, то истинную причину гипертонии они не вылечат. Европейские протоколы лечения не используют сок свеклы трижды в день или чай мяты для пациентов после инсульта. А вот рекомендации по коррекции питания, употребления той же соли есть.

Как нет и рекомендаций от Всемирной организации здравоохранения по поводу профилактики гипертонии с помощью различных травяных чаев или соков.

Также ранее мы писали, какие еще болезни опасны для сосудов.