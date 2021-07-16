Какое масло самое полезное для сердца и не повышает сахар в крови

Оливковое масло помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. А еще – не вызывает гипергликемию, поэтому рекомендовано при диабете и людям с лишним весом.

Оливковое масло давно известно своими целебными свойствами / Фото: freepik.com

Хотите защитить сосуды от развития атеросклероза – выбирайте оливковое масло первого отжима. Именно масло оливы наиболее полезно для сердца, сосудов, а еще не влияет на колебания уровня сахара в крови. К такому выводу пришли итальянские ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

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Почему именно оливковое масло так полезно

Оливковое масло давно известно своими целебными свойствами: именно масло оливы – основной компонента средиземноморской диеты. А этот тип питания признан самым полезным для здоровья. Ученые сравнивали влияние на организм оливкового и сливочного масел: масло оливы усиливает сосудорасширяющие свойства сосудов.

Даже если употреблять это масло всего несколько дней. Также оливковое масло, в отличие от сливочного, не вызывает гипергликемию, то есть резкое повышение уровня сахара в крови. А гипергликемия, даже если у вас нет диабета, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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Как лучше есть оливковое масло

Оливковое масло богатое полезными жирными кислотами, его можно как добавлять в салаты, так и использовать для жарки. У масла оливы канцерогенность (то есть вероятность вызывать злокачественные опухоли)) при нагревании значительно ниже, чем у подсолнечного масла.

Исследователи отмечают, что если вы любите рис и картофель (а эти продукты очень популярны, особенно среди молодежи), которые повышают уровень сахара в крови, то лучше их употреблять с оливковым маслом, а не с подсолнечным или сливочным.

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