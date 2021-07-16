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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какое масло самое полезное для сердца и не повышает сахар в крови

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
16 июля, 08:45
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Оливковое масло помогает укрепить сердечно-сосудистую систему. А еще – не вызывает гипергликемию, поэтому рекомендовано при диабете и людям с лишним весом.
Оливковое масло давно известно своими целебными свойствами
Оливковое масло давно известно своими целебными свойствами / Фото: freepik.com

Хотите защитить сосуды от развития атеросклероза – выбирайте оливковое масло первого отжима. Именно масло оливы наиболее полезно для сердца, сосудов, а еще не влияет на колебания уровня сахара в крови. К такому выводу пришли итальянские ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

А мы подобрали для вас 10 летних идей, которые помогут сделать эту жаркую пору незабываемой. А еще узнайте, какие тренды женской красоты становятся популярными сегодня в медиа и кто задает моду.

Почему именно оливковое масло так полезно

Оливковое масло давно известно своими целебными свойствами: именно масло оливы – основной компонента средиземноморской диеты. А этот тип питания признан самым полезным для здоровья. Ученые сравнивали влияние на организм оливкового и сливочного масел: масло оливы усиливает сосудорасширяющие свойства сосудов.

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Даже если употреблять это масло всего несколько дней. Также оливковое масло, в отличие от сливочного, не вызывает гипергликемию, то есть резкое повышение уровня сахара в крови. А гипергликемия, даже если у вас нет диабета, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

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Как лучше есть оливковое масло

Оливковое масло богатое полезными жирными кислотами, его можно как добавлять в салаты, так и использовать для жарки. У масла оливы канцерогенность (то есть вероятность вызывать злокачественные опухоли)) при нагревании значительно ниже, чем у подсолнечного масла.

Исследователи отмечают, что если вы любите рис и картофель (а эти продукты очень популярны, особенно среди молодежи), которые повышают уровень сахара в крови, то лучше их употреблять с оливковым маслом, а не с подсолнечным или сливочным.

Также ранее мы писали про пользу оливкового масла для похудения.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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Он называл себя чуть ли не величайшим продюсером, заявлял, что "сделал" Пугачеву как певицу и благодаря ему она стала звездой. Ерунда! Ее никто не мог "сделать", кроме нее самой, потому что Алла — сильная, самодостаточная личность. Это Стефанович всю жизнь использовал ее имя.

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