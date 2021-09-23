Почему нарушается сердечный ритм и чем опасна аритмия

Стрессы, инфекции, гормональные сбои могут приводить к аритмии. Как понять, что сердечный ритм нарушен, придется ли менять образ жизни и что делать – в статье

Аритмия иногда может быть опасна: любое нарушение сердечного ритма требует диагностики / Фото: Коллаж: Сегодня

Иногда возникают ситуации, когда сердце начинает биться слишком быстро или слишком медленно: естественно, человек начинает беспокоиться, и даже пугается.

Почему возникает аритмия, как она проявляется, опасно ли такое состояние и можно ли откорректировать сердечный ритм с помощью изменения образа жизни и питания – рассказала врач-кардиолог МС "Добробут" Наталия Федосеева.

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Наталия Федосеева / Фото: пресс-служба

Что такое аритмия и чем она опасна

В норме частота сердечных сокращений — от 60 до 90 ударов в минуту. На это влияет множество факторов: состояние самого сердца, изменения в работе других органов и систем, уровни гормонов и прочие. Иногда возникают ситуации, когда сердце начинает биться слишком быстро или слишком медленно, появляются внеочередные сокращения или наоборот — паузы, удары следуют через разные промежутки времени.

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Это и есть аритмия — нарушение частоты, последовательности или ритмичности сердечных сокращений. Причинами развития аритмии могут быть уже существующие заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, воспалительные заболевания.

А также некардиологические причины: анемия, гормональные сбои, инфекционные заболевания, стресс, переутомление, обезвоживание, воздействие психоактивных и лекарственных препаратов, курение и т.д. Сложные нарушения сердечного ритма могут приводить к тому, что сердце перестает нормально выполнять свою функцию.

При сложных нарушениях сердечного ритма сердце перестает нормально выполнять свою функцию / Фото: freepik.com

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В результате органы и ткани недополучают кислород и питательные вещества, из-за чего страдает весь организм. Некоторые нарушения ритма, в частности фибрилляция предсердий, могут стать предвестниками таких тяжелых состояний как ишемический инсульт и инфаркт миокарда.

Какие бывают нарушения сердечного ритма?

В зависимости от того, в каком отделе сердца возникают нарушения, все аритмии делят на синусовые, предсердные и желудочковые. По частоте сердечных сокращений может быть:

тахикардия — частота пульса превышает 100 ударов в минуту. Возникает при физической, эмоциональной нагрузке, повышении температуры тела. Тахикардия может свидетельствовать о многих болезнях, но может быть и вариантом нормы.

брадикардия — частота пульса менее 40 ударов в минуту. Может встречаться у абсолютно здоровых людей, как правило, у спортсменов.

эпизоды внезапного крайне частого сердцебиения — более 150−200 ударов в минуту — пароксизмальные нарушения ритма. Часто приступ сердцебиения заканчивается так же внезапно, как и начался.

Наиболее частым нарушением ритма сердца является внеочередное, преждевременное сокращение — экстрасистолия. Она может встречаться у здоровых людей, однако обнаружение данного нарушения ритма требует тщательного обследования для исключения заболеваний, которые могли стать ее причиной.

Еще одной распространенной разновидностью является мерцательная аритмия. Это состояние, когда пропадает одна из фаз сердечного цикла, а именно — сокращение предсердий. Их мышечные волокна теряют способность работать синхронно, и в результате предсердия лишь хаотически подергиваются — мерцают.

Как понять, что сердечный ритм нарушен: симптомы аритмии

Симптомы аритмии и их интенсивность зависят от того, насколько сильно заболевание влияет на работу сердца. Иногда нарушения ритма могут не вызывать у пациента никакого дискомфорта и становятся случайной находкой. Однако в большинстве случаев аритмия сопровождается чувством сердцебиения, перебоями, сильными толчками и "провалами", "трепетанием" в грудной клетке.

Современные тонометры для измерения давления помогут оценить сердечный ритм и указать на аритмию / Фото: freepik.com

Симптомы могут быть слабо выраженными и ощущаться скорее как общее недомогание и слабость, так и интенсивными — вплоть до потери сознания. Наиболее опасными считаются пароксизмальные тахикардии — внезапные случаи частого, до 150-200 ударов в минуту, сердцебиения, которые чаще всего требуют неотложной помощи.

Что делать, если появились симптомы аритмии?

Любой вариант нарушений ритма сердца является поводом для обследования. Более того, общее кардиологическое обследование рекомендовано проходить регулярно с целью контроля повышенного артериального давления, состояния сосудов, уровня холестерина и сахара в крови.

В современных медицинских центрах пациентам, наряду со стандартной 12-канальной электрокардиографией, доступны и более специализированные методы диагностики нарушений сердечного ритма, некоторые из них входят в специально разработанные комплексные программы — кардиологические чек-апы.

А какой метод диагностики аритмии лучше?

Самым распространенным методом диагностики нарушений сердечного ритма является суточный мониторинг ЭКГ, который позволяет записывать данные в течение 1-7 дней не только в состоянии покоя, но и на фоне повседневной активности пациента. Современные одноразовые мониторы позволяют вести привычную повседневную деятельность, принимать душ, не мешают во время сна.

Самый распространенный метод диагностики аритмии – суточный мониторинг ЭКГ / Фото: freepik.com

Для углубленного исследования работы проводящей системы миокарда используется большое количество инвазивных методов, среди которых применение наружных и имплантированных мониторов событий, чреспищеводная электрокардиостимуляция, инвазивное электрофизиологическое исследование с картированием.

Как изменение образа жизни помогает предотвратить развитие аритмии?

Если говорить о профилактике аритмии, то в первую очередь нужно скорректировать факторы, которые провоцируют ее развитие: ограничить употребление кофеиносодержащих, алкогольных напитков, отказаться от курения, добавить регулярную физическую активность, не забывать о полноценном отдыхе, соблюдать режим сна.

Также важно убрать или заменить препараты, которые приводят к нарушению сердечного ритма. Здоровый образ жизни в принципе является профилактикой для любых других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если же причиной аритмии являются заболевания сердечно-сосудистой системы, то лечение будет направлено на устранение основных его причин, снижение риска развития инсульта и инфаркта.

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Кроме антиаритмических препаратов, существуют и миниинвазивные, то есть минимально травмирующие хирургические методы лечения. Это катетерная абляция (разрушение источника аритмии в толще сердечной мышцы), имплантация электрокардиостимулятора (устройства, генерирующего низкочастотные электрические импульсы и вызывающего сокращение сердца), кардиовертера-дефибриллятора (устройства для регулирования сердечной деятельности, способного мгновенно остановить опасную для жизни аритмию).

Каким должен быть рацион при аритмии?

Наиболее полезна для сердца диета с высоким содержанием клетчатки и низким или умеренным содержанием жира. Предпочтение следует отдавать овощам, фруктам, изделиям из цельнозерновой муки, бобовым, нежирным видам мяса, рыбе, обезжиренным молочным продуктам.

Для сердца очень полезны сухофрукты, поскольку в ним много калия / Фото: Depositphotos

При нарушениях ритма полезны продукты с высоким содержанием калия и магния, эти вещества играют важную роль в сократительной активности миокарда. Больше всего калия содержат сухофрукты — чернослив, изюм, курага, финики, а также морковь, капуста, бананы. Природными источниками магния являются орехи, бобовые, кунжут, какао, морепродукты и морская капуста.

Нарушение ритма сердца — это не приговор, а скорее повод обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы. Квалифицированный специалист и тщательное обследование помогут разобраться в причинах этого состояния и найти наиболее подходящий выход из сложившейся ситуации.

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