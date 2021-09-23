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Почему нарушается сердечный ритм и чем опасна аритмия

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
23 сентября, 14:20
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Стрессы, инфекции, гормональные сбои могут приводить к аритмии. Как понять, что сердечный ритм нарушен, придется ли менять образ жизни и что делать – в статье
Аритмия иногда может быть опасна: любое нарушение сердечного ритма требует диагностики
Аритмия иногда может быть опасна: любое нарушение сердечного ритма требует диагностики / Фото: Коллаж: Сегодня

Иногда возникают ситуации, когда сердце начинает биться слишком быстро или слишком медленно: естественно, человек начинает беспокоиться, и даже пугается.

Почему возникает аритмия, как она проявляется, опасно ли такое состояние и можно ли откорректировать сердечный ритм с помощью изменения образа жизни и питания – рассказала врач-кардиолог МС "Добробут" Наталия Федосеева.

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Наталия Федосеева
Наталия Федосеева / Фото: пресс-служба

Что такое аритмия и чем она опасна

В норме частота сердечных сокращений — от 60 до 90 ударов в минуту. На это влияет множество факторов: состояние самого сердца, изменения в работе других органов и систем, уровни гормонов и прочие. Иногда возникают ситуации, когда сердце начинает биться слишком быстро или слишком медленно, появляются внеочередные сокращения или наоборот — паузы, удары следуют через разные промежутки времени.

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Это и есть аритмия — нарушение частоты, последовательности или ритмичности сердечных сокращений. Причинами развития аритмии могут быть уже существующие заболевания сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца, воспалительные заболевания.

А также некардиологические причины: анемия, гормональные сбои, инфекционные заболевания, стресс, переутомление, обезвоживание, воздействие психоактивных и лекарственных препаратов, курение и т.д. Сложные нарушения сердечного ритма могут приводить к тому, что сердце перестает нормально выполнять свою функцию.

При сложных нарушениях сердечного ритма сердце перестает нормально выполнять свою функцию
При сложных нарушениях сердечного ритма сердце перестает нормально выполнять свою функцию / Фото: freepik.com

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В результате органы и ткани недополучают кислород и питательные вещества, из-за чего страдает весь организм. Некоторые нарушения ритма, в частности фибрилляция предсердий, могут стать предвестниками таких тяжелых состояний как ишемический инсульт и инфаркт миокарда.

Какие бывают нарушения сердечного ритма?

В зависимости от того, в каком отделе сердца возникают нарушения, все аритмии делят на синусовые, предсердные и желудочковые. По частоте сердечных сокращений может быть:

  • тахикардия — частота пульса превышает 100 ударов в минуту. Возникает при физической, эмоциональной нагрузке, повышении температуры тела. Тахикардия может свидетельствовать о многих болезнях, но может быть и вариантом нормы.
  • брадикардия — частота пульса менее 40 ударов в минуту. Может встречаться у абсолютно здоровых людей, как правило, у спортсменов.
  • эпизоды внезапного крайне частого сердцебиения — более 150−200 ударов в минуту — пароксизмальные нарушения ритма. Часто приступ сердцебиения заканчивается так же внезапно, как и начался.

Наиболее частым нарушением ритма сердца является внеочередное, преждевременное сокращение — экстрасистолия. Она может встречаться у здоровых людей, однако обнаружение данного нарушения ритма требует тщательного обследования для исключения заболеваний, которые могли стать ее причиной.

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Еще одной распространенной разновидностью является мерцательная аритмия. Это состояние, когда пропадает одна из фаз сердечного цикла, а именно — сокращение предсердий. Их мышечные волокна теряют способность работать синхронно, и в результате предсердия лишь хаотически подергиваются — мерцают.

Как понять, что сердечный ритм нарушен: симптомы аритмии

Симптомы аритмии и их интенсивность зависят от того, насколько сильно заболевание влияет на работу сердца. Иногда нарушения ритма могут не вызывать у пациента никакого дискомфорта и становятся случайной находкой. Однако в большинстве случаев аритмия сопровождается чувством сердцебиения, перебоями, сильными толчками и "провалами", "трепетанием" в грудной клетке.

Современные тонометры для измерения давления помогут оценить сердечный ритм и указать на аритмию
Современные тонометры для измерения давления помогут оценить сердечный ритм и указать на аритмию / Фото: freepik.com

Симптомы могут быть слабо выраженными и ощущаться скорее как общее недомогание и слабость, так и интенсивными — вплоть до потери сознания. Наиболее опасными считаются пароксизмальные тахикардии — внезапные случаи частого, до 150-200 ударов в минуту, сердцебиения, которые чаще всего требуют неотложной помощи.

Что делать, если появились симптомы аритмии?

Любой вариант нарушений ритма сердца является поводом для обследования. Более того, общее кардиологическое обследование рекомендовано проходить регулярно с целью контроля повышенного артериального давления, состояния сосудов, уровня холестерина и сахара в крови.

В современных медицинских центрах пациентам, наряду со стандартной 12-канальной электрокардиографией, доступны и более специализированные методы диагностики нарушений сердечного ритма, некоторые из них входят в специально разработанные комплексные программы — кардиологические чек-апы.

А какой метод диагностики аритмии лучше?

Самым распространенным методом диагностики нарушений сердечного ритма является суточный мониторинг ЭКГ, который позволяет записывать данные в течение 1-7 дней не только в состоянии покоя, но и на фоне повседневной активности пациента. Современные одноразовые мониторы позволяют вести привычную повседневную деятельность, принимать душ, не мешают во время сна.

Самый распространенный метод диагностики аритмии – суточный мониторинг ЭКГ
Самый распространенный метод диагностики аритмии – суточный мониторинг ЭКГ / Фото: freepik.com

Для углубленного исследования работы проводящей системы миокарда используется большое количество инвазивных методов, среди которых применение наружных и имплантированных мониторов событий, чреспищеводная электрокардиостимуляция, инвазивное электрофизиологическое исследование с картированием.

Как изменение образа жизни помогает предотвратить развитие аритмии?

Если говорить о профилактике аритмии, то в первую очередь нужно скорректировать факторы, которые провоцируют ее развитие: ограничить употребление кофеиносодержащих, алкогольных напитков, отказаться от курения, добавить регулярную физическую активность, не забывать о полноценном отдыхе, соблюдать режим сна.

Также важно убрать или заменить препараты, которые приводят к нарушению сердечного ритма. Здоровый образ жизни в принципе является профилактикой для любых других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если же причиной аритмии являются заболевания сердечно-сосудистой системы, то лечение будет направлено на устранение основных его причин, снижение риска развития инсульта и инфаркта.

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Кроме антиаритмических препаратов, существуют и миниинвазивные, то есть минимально травмирующие хирургические методы лечения. Это катетерная абляция (разрушение источника аритмии в толще сердечной мышцы), имплантация электрокардиостимулятора (устройства, генерирующего низкочастотные электрические импульсы и вызывающего сокращение сердца), кардиовертера-дефибриллятора (устройства для регулирования сердечной деятельности, способного мгновенно остановить опасную для жизни аритмию).

Каким должен быть рацион при аритмии?

Наиболее полезна для сердца диета с высоким содержанием клетчатки и низким или умеренным содержанием жира. Предпочтение следует отдавать овощам, фруктам, изделиям из цельнозерновой муки, бобовым, нежирным видам мяса, рыбе, обезжиренным молочным продуктам.

Для сердца очень полезны сухофрукты, поскольку в ним много калия
Для сердца очень полезны сухофрукты, поскольку в ним много калия / Фото: Depositphotos

При нарушениях ритма полезны продукты с высоким содержанием калия и магния, эти вещества играют важную роль в сократительной активности миокарда. Больше всего калия содержат сухофрукты — чернослив, изюм, курага, финики, а также морковь, капуста, бананы. Природными источниками магния являются орехи, бобовые, кунжут, какао, морепродукты и морская капуста.

Нарушение ритма сердца — это не приговор, а скорее повод обратить внимание на состояние сердечно-сосудистой системы. Квалифицированный специалист и тщательное обследование помогут разобраться в причинах этого состояния и найти наиболее подходящий выход из сложившейся ситуации.

Также ранее мы писали, какие продукты помогут снизить вредный холестерин.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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