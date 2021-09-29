10 звичок, які вбивають серце: як його захистити

Захворювання серця і судин в Україні стають "винуватцями" понад 60% всіх людських смертей, але ж уникнути цього можна, змінивши свої звички і поведінку. Сьогодні, у Всесвітній день серця, саме час поговорити про те, що йому шкодить, до чого призводять шкідливі звички і що ми можемо зробити, щоб захистити своє серце і судини. Корисними рекомендаціями поділилося МОЗ України.
Які хвороби серця найчастіше призводять до смерті?
Найчастіше українці вмирають від інсультів і ішемічної хвороби серця. На жаль, але в нашій країні показники смертності від захворювань серцево-судинної системи – одні з найвищих в світі.
Чому порушується серцевий ритм і чим небезпечна аритмія
Уникнути таких сумних наслідків цілком нескладно, достатньо лише максимально звести до мінімуму фактори, які шкодять серцю і призводять до передчасної смерті. І в більшості – це наші шкідливі звички, спосіб життя, харчування і небажання своєчасно звертатися за медичною допомогою.
Які шкідливі звички призводять до хвороб серця
На більшість чинників, які є згубними для наших серця і судин, ми можемо вплинути. Так, повільно, але впевнено вбивають наше серце:
- Підвищений артеріальний тиск (АТ) – навіть він впливає на тривалість життя, не кажучи вже про діагностованою гіпертонію. Якщо не контролювати, то його стійке підвищення може привести до інсульту, інфаркту, серцевої недостатності.
- Незбалансоване харчування. Постійно переїдання, вживання солі, цукру, жирної їжі, калорійних напоїв і страв плюс дефіцит в раціоні білків і клітковини ведуть до хвороб серця.
- Підвищений рівень "поганого холестерину" (ліпопротеїнів низької щільності).
- Зайва вага – ворог не тільки серця, а всього здоров'я в цілому, він підвищує ризики виникнення серцево-судинних захворювань, тому дуже важливо контролювати свою масу тіла.
- Куріння. Це один з головних чинників розвитку захворювань серця і судин.
- Високий рівень глюкози. Надлишок цукру в раціоні веде до ожиріння і розвитку діабету, а ці захворювання негативно впливають на серце.
- Погана екологія.Так, забруднене повітря – також серед факторів ризику серцево-судинних захворювань.
- Алкоголь. Не існує безпечної дози спиртного, алкоголь шкодить серцю, судинам, підвищує артеріальний тиск і шкідливий холестерин.
- Гіподинамія, малорухливий спосіб життя призводить до розвитку серцево-судинних захворювань.
- Стрес. При стресових ситуаціях підвищується артеріальний тиск, а це збільшує навантаження на серце і артерії. Стрес може призвести до вищеперелічених нездоровим способів боротьби з ним, наприклад, до переїдання, вживання алкоголю і паління.
Висновок – намагатися замінити шкідливі звички здоровими і змінити свій спосіб життя. Якщо хочете мати здорове серце і прожити якомога довше.
Як зберегти серце здоровим
В першу чергу зверніть увагу на своє харчування, постарайтеся не переїдати. А також харчуйтеся раціонально , Раціон повинен бути різноманітним. Використовуйте принцип тарілки здорового харчування: 50% – фрукти і овочі, 25% – цільнозернові і решта 25 – білки (риба, м'ясо – бажано нежирні). Кількість солі, насичених жирів – напівфабрикатів, фастфуда, солодкого і т.д. зведіть до мінімуму.
Пам'ятайте, що серце – це м'яз, і, як і будь-який інший м'яз, його зміцнюють фізичні вправи. Неважливо, що ви виберете: біг або ходьбу, плавання або командні ігри. Головне витрачати на ці активності не менше 150 хвилин на тиждень і робити це з задоволенням.
Також важливо знайти свій спосіб боротьби зі стресом: масаж, медитація, споглядання природи, прогулянки перед сном – варіантів може бути багато. І звичайно ж скажіть "ні" шкідливим звичкам.
Чому важливо кинути палити і не зловживати алкоголем
Коли людина вдихає сигаретний дим, до організму потрапляє більше 5000 хімічних речовин, багато з яких шкідливі для здоров'я. Одним з них є окис вуглецю. Він зменшує кількість кисню, що також підвищує ризик серцево-судинних захворювань.
Алкоголь збільшує ризик серцево-судинних захворювань за рахунок підвищення артеріального тиску. Крім того, алкогольні напої мають високу калорійність і стимулюють апети , що може, в свою чергу, привести до переїдання.
Також раніше ми писали, яке масло корисно для серця.