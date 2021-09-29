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СЬОГОДНІ Life Здорово

10 звичок, які вбивають серце: як його захистити

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
29 вересня, 14:00
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Стреси, куріння, фастфуд, гіпертонія і малорухливий спосіб життя шкодять серцю і, як наслідок, скорочують наше життя. Як захистити серце – в матеріалі
Переїдання фастфуду і куріння - головні шкідливі звички, що вбивають наше серце
Переїдання фастфуду і куріння - головні шкідливі звички, що вбивають наше серце / Фото: Колаж: Сьогодні

Захворювання серця і судин в Україні стають "винуватцями" понад 60% всіх людських смертей, але ж уникнути цього можна, змінивши свої звички і поведінку. Сьогодні, у Всесвітній день серця, саме час поговорити про те, що йому шкодить, до чого призводять шкідливі звички і що ми можемо зробити, щоб захистити своє серце і судини. Корисними рекомендаціями поділилося МОЗ України.

Які хвороби серця найчастіше призводять до смерті?

Найчастіше українці вмирають від інсультів і ішемічної хвороби серця. На жаль, але в нашій країні показники смертності від захворювань серцево-судинної системи – одні з найвищих в світі.

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Уникнути таких сумних наслідків цілком нескладно, достатньо лише максимально звести до мінімуму фактори, які шкодять серцю і призводять до передчасної смерті. І в більшості – це наші шкідливі звички, спосіб життя, харчування і небажання своєчасно звертатися за медичною допомогою.

Які шкідливі звички призводять до хвороб серця

На більшість чинників, які є згубними для наших серця і судин, ми можемо вплинути. Так, повільно, але впевнено вбивають наше серце:

  1. Підвищений артеріальний тиск (АТ) – навіть він впливає на тривалість життя, не кажучи вже про діагностованою гіпертонію. Якщо не контролювати, то його стійке підвищення може привести до інсульту, інфаркту, серцевої недостатності.
  2. Незбалансоване харчування. Постійно переїдання, вживання солі, цукру, жирної їжі, калорійних напоїв і страв плюс дефіцит в раціоні білків і клітковини ведуть до хвороб серця.
  3. Підвищений рівень "поганого холестерину" (ліпопротеїнів низької щільності).
  4. Зайва вага – ворог не тільки серця, а всього здоров'я в цілому, він підвищує ризики виникнення серцево-судинних захворювань, тому дуже важливо контролювати свою масу тіла.
  5. Куріння. Це один з головних чинників розвитку захворювань серця і судин.
  6. Високий рівень глюкози. Надлишок цукру в раціоні веде до ожиріння і розвитку діабету, а ці захворювання негативно впливають на серце.
  7. Погана екологія.Так, забруднене повітря – також серед факторів ризику серцево-судинних захворювань.
  8. Алкоголь. Не існує безпечної дози спиртного, алкоголь шкодить серцю, судинам, підвищує артеріальний тиск і шкідливий холестерин.
  9. Гіподинамія, малорухливий спосіб життя призводить до розвитку серцево-судинних захворювань.
  10. Стрес. При стресових ситуаціях підвищується артеріальний тиск, а це збільшує навантаження на серце і артерії. Стрес може призвести до вищеперелічених нездоровим способів боротьби з ним, наприклад, до переїдання, вживання алкоголю і паління.
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Висновок намагатися замінити шкідливі звички здоровими і змінити свій спосіб життя. Якщо хочете мати здорове серце і прожити якомога довше.

Як зберегти серце здоровим

В першу чергу зверніть увагу на своє харчування, постарайтеся не переїдати. А також харчуйтеся раціонально , Раціон повинен бути різноманітним. Використовуйте принцип тарілки здорового харчування: 50% – фрукти і овочі, 25% – цільнозернові і решта 25 – білки (риба, м'ясо – бажано нежирні). Кількість солі, насичених жирів – напівфабрикатів, фастфуда, солодкого і т.д. зведіть до мінімуму.

Половину раціону повинні займати фрукти і овочі, а по чверті – цільнозернові продукти і білкова їжа
Половину раціону повинні займати фрукти і овочі, а по чверті – цільнозернові продукти і білкова їжа / Фото: Pinterest

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Пам'ятайте, що серце – це м'яз, і, як і будь-який інший м'яз, його зміцнюють фізичні вправи. Неважливо, що ви виберете: біг або ходьбу, плавання або командні ігри. Головне витрачати на ці активності не менше 150 хвилин на тиждень і робити це з задоволенням.

Також важливо знайти свій спосіб боротьби зі стресом: масаж, медитація, споглядання природи, прогулянки перед сном – варіантів може бути багато. І звичайно ж скажіть "ні" шкідливим звичкам.

Чому важливо кинути палити і не зловживати алкоголем

Коли людина вдихає сигаретний дим, до організму потрапляє більше 5000 хімічних речовин, багато з яких шкідливі для здоров'я. Одним з них є окис вуглецю. Він зменшує кількість кисню, що також підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Алкоголь збільшує ризик серцево-судинних захворювань за рахунок підвищення артеріального тиску. Крім того, алкогольні напої мають високу калорійність і стимулюють апети , що може, в свою чергу, привести до переїдання.

Також раніше ми писали, яке масло корисно для серця.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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