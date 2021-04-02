Медики назвали лучшие пищевые привычки для здоровья сердца и чистых сосудов

Если не хотите допустить атеросклероза, то придерживайтесь Средиземноморской диеты

Чтобы сердце работало, как мотор до самых седин, а сосуды оставались чистыми – питайтесь по средиземноморской диете. Этот тип питания довольно популярен, и вот опять медики подтвердили, что лучшего рациона для здоровья сердца и сосудов не найти. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

Средиземноморская диета – это в том числе морепродукты Фото: Pixabay

Преимущества такой диеты давно оценили жители стран Средиземноморья: продолжительность жизни у них выше, а смертность от болезней сердца и сосудов – меньше, чем у восточноевропейцев, северных европейцев и американцев. Участники исследования – люди с атеросклерозом и другими сердечно-сосудистыми патологиями питались по средиземноморской диете 3 месяца. И уже за столь короткий период уровень холестерина, который ведет к закупориванию сосудов, у них стал гораздо ниже.

Средиземноморская диета в основном состоит из растительных продуктов, при этом не исключаются мясо, рыба, море- и молочные продукты. Диета базируется не на рекомендациях по отслеживанию ежедневного количества жиров, белков и углеводов и не на калорийности рациона. А на частоте употребления определенных групп продуктов за разные интервалы времени.

Основные принципы средиземноморской диеты таковы:

Используйте оливковое масло в качестве основного кухонного жира. Каждый основной прием пищи, а не перекус, должен сбалансированно включать овощи, фрукты, зерновые. Еженедельно необходимы как минимум две порции рыбы и две — белого мяса. Старайтесь выбирать молочные продукты с низким содержанием жира и избегайте сладких йогуртов и молочных напитков. Яйца не запрещены, но их рекомендуется съедать не больше 4-х за неделю. Алкогольные напитки можно употреблять в сочетании с едой, предпочтение отдается вину. Но увлекаться спиртным не стоит.

Напомним также, что ранее мы писали, чем популярна шведская диета.

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