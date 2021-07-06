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Как самостоятельно организовать отдых в Турции, на Кипре и Бали: на чем можно сэкономить

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
6 июля, 10:31
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Вторник – самый дешевый день для перелетов. Но путешественники не советуют сейчас покупать билеты заранее. Чтобы сэкономить на жилье – можно торговаться, а вместо экскурсии взять машину в аренду
Как самостоятельно организовать отдых в Турцию, на Кипр и Бали
Как самостоятельно организовать отдых в Турцию, на Кипр и Бали / Фото: Unsplash

Половина украинцев будет отдыхать вне дома, а лишь 10 процентов сограждан в этом году планируют поехать за границу – такие данные социологического исследования. Большинство, вероятнее всего, выберет пакетный туризм – это когда приезжаешь в Египет или Турцию, где все включено. Но можно же организовать отдых и собственноручно! И даже сэкономить на путешествии. Какие есть лайфхаки – смотрите в сюжете.

Европа открывает границы для украинских туристов поэтому во сколько станет отдых, если все планировать самому, а не покупать готовый тур – разбираемся подробнее.

Когда лучше всего покупать билеты

Пока не все страны Европы открылись. Поэтому не стоит заказывать билеты заранее, советует туристка Валерия Смыкова. Выбрать наилучшую цену помогут агрегаторы билетов.

Вторник – самый дешевый день для перелетов.

Валерия в этом году планирует еще раз посетить Грузию. Выбрала отель, но, говорит, что можно снять и апартаменты – они дешевле. Можно даже предложить свою цену, говорит Валерия и рассказывает, что у нее был случай, когда она до 50% стоимости проживания сторговывала.

Как самостоятельно организовать отдых в Турции

Турция снова изменила правила въезда для туристов
Турция снова изменила правила въезда для туристов / Фото: Unsplash

Самостоятельные путешествия бывают дешевле и в Турцию. А увидеть можно намного больше, чем покупая тур.

По слова тревел-блогера Ирэны Журавель, обычно средняя цена 500 – 600 долларов на двоих за путевку в аll-Inclusive. А если самостоятельно лететь в другие курорты Турции – Каппадокию, Стамбул, Измир – это может быть дешевле – около 400 долларов на двоих.

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К примеру, Ирэна отдыхала в Каппадокии в отеле, вырезанном в скале, где номера есть от 50 долларов.

Отдых на Кипре: как самостоятельно организовать свой отдых на острове

Кипр снова ограничил въезд для украинцев
Кипр снова ограничил въезд для украинцев / Фото: Depositphotos

А вот на Кипре лучше снять апартаменты подальше от туристических центров, делится опытом эксперт из семейного отдыха Дарья Дидух. Питаться советует в местных тавернах – там большая порция салата стоит 8 евро, а хватит на двоих.

Если лететь на Кипр большой компанией, то лучше арендовать дом с 3 – 4 спальнями, тогда ценник за каждого человек может снизиться до 50 евро в сутки.

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Кроме того, Дарья советует не брезговать покупкой в супермаркетах фруктов и овощей – ведь фермеры их с огорода отправляют именно в супермаркеты. Рынки здесь не очень распространены.

За экскурсию на Кипре надо выложить 50 евро. Поэтому лучше арендовать авто, тем более, что бензин там стоит, как в Украине. Стоимость аренды машины в сутки стартует от 15 евро.

Как украинцам самостоятельно организовать отдых на Бали

Бали не будет принимать иностранных туристов до конца года
Бали не будет принимать иностранных туристов до конца года / Фото: Depositphotos

Относительно недорого сейчас можно отдохнуть и в раю всех блогеров и серферов – на острове Бали. Украинцы там в ТОП-10 отдыхающих.

Львиную долю расходов составляет виза – 350 долларов, перелет – от 800 долларов и еще 5-дневный карантин в столице Индонезии Джакарте. А на самом же острове цены упали вдвое. И на еду, и на жилье. Снимают здесь обычно бунгало и минимум на месяц.

Путешественница Тамила Вергелес говорит, что можно сейчас снять крутую виллу за какие-то смешные деньги дешевле однокомнатной квартиры в Киеве.

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Передвигаются здесь преимущественно на скутере. Аренда тоже помесячная – можно взять где-то за 70 долларов.

Карантин изменил вид острова – там никогда не было таких пустых пляжей. В отличие от Европы, где маски понемногу снимают, на Бали их завтрашнего дня обязывают носить всем и везде. Иначе такого туриста могут депортировать.

Тем временем мы выяснили, какой отдых лучше всего подходит вашему знаку зодиака.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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