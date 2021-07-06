Як самостійно організувати відпочинок в Туреччині, на Кіпрі і Балі: на чому можна заощадити

Вівторок – найдешевший день для перельотів. Але мандрівники не радять зараз купувати квитки заздалегідь. Щоб заощадити на житло – можна торгуватися, а замість екскурсії взяти машину в оренду

Як самостійно організувати відпочинок у Турції, на Кіпрі та Балі / Фото: Unsplash

Половина українців буде відпочивати поза домом, а лише 10 відсотків співгромадян в цьому році планують поїхати за кордон – такі дані соціологічного дослідження. Більшість, швидше за все, обере пакетний туризм – це коли приїжджаєш в Єгипет або Туреччину, де все включено. Але можна ж організувати відпочинок і власноруч! І навіть заощадити на подорожі. Які є лайфхаки – дивіться в сюжеті.

Європа відкриває кордони для українських туристів тому у скільки стане відпочинок, якщо все планувати самому, а не купувати готовий тур – розбираємося докладніше.

Коли найкраще купувати квитки

Ще не всі країни Європи відкрилися. Тому не варто замовляти квитки заздалегідь, радить туристка Валерія Смикова. Обрати найкращу ціну допоможуть агрегатори квитків.

Вівторок – найдешевший день для перельотів.

Валерія в цьому році планує ще раз відвідати Грузію. Вибрала готель, але, каже, що можна зняти і апартаменти – вони дешевші. Можна навіть запропонувати свою ціну, говорить Валерія і розповідає, що у неї був випадок, коли вона до 50% вартості проживання економила, торгуючись.

Як самостійно організувати відпочинок в Туреччині

Туреччина знову змінила правила в'їзду для туристів / Фото: Unsplash

Самостійні подорожі бувають дешевшими і в Туреччину. А побачити можна набагато більше, ніж купуючи тур.

За словами тревел-блогера Ірени Журавель, зазвичай середня ціна 500 – 600 доларів на двох за путівку в аll-Inclusive. А якщо самостійно летіти в інші курорти Туреччини – Каппадокію, Стамбул, Ізмір – це може бути дешевше – близько 400 доларів на двох.

Наприклад, Ірена відпочивала в Каппадокії в готелі, вирізаному в скелі, де номери є від 50 доларів.

Відпочинок на Кіпрі: як самостійно організувати свій відпочинок на острові

Кіпр знову обмежив в'їзд для українців / Фото: Depositphotos

А ось на Кіпрі краще зняти апартаменти подалі від туристичних центрів, ділиться досвідом експерт з сімейного відпочинку Дар'я Дідух. Харчуватися радить в місцевих тавернах – там велика порція салату коштує 8 євро, а вистачить на двох.

Якщо летіти на Кіпр великою компанією, то краще орендувати будинок з 3 – 4 спальнями, тоді цінник за кожну людину може знизитися до 50 євро на добу.

Крім того, Дар'я радить не нехтувати покупкою в супермаркетах фруктів і овочів – адже фермери їх з городу відправляють саме в супермаркети. Ринки тут не дуже поширені.

За екскурсію на Кіпрі треба викласти 50 євро. Тому краще орендувати авто, тим більше, що бензин там коштує, як в Україні. Вартість оренди машини в добу стартує від 15 євро.

Як українцям самостійно організувати відпочинок на Балі

Балі не буде приймати іноземних туристів до кінця року / Фото: Depositphotos

Відносно недорого зараз можна відпочити і в раю всіх блогерів і серферів – на острові Балі. Українці там в ТОП-10 відпочиваючих.

Левову частку витрат становить віза – 350 доларів, переліт – від 800 доларів і ще 5-денний карантин у столиці Індонезії Джакарті. А на самому ж острові ціни впали вдвічі. І на їжу, і на житло. Знімають тут зазвичай бунгало і мінімум на місяць.

Мандрівниця Таміла Вергелес каже, що можна зараз зняти круту віллу за якісь смішні гроші дешевше однокімнатної квартири в Києві.

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Пересуваються тут переважно на скутері. Оренда теж помісячна – можна взяти десь за 70 доларів.

Карантин змінив вигляд острова – там ніколи не було таких порожніх пляжів. На відміну від Європи, де маски потроху знімають, на Балі їх завтрашнього дня зобов'язують носити всі і всюди. Інакше такого туриста можуть депортувати.

Тим часом ми з'ясували, який відпочинок найкраще підходить вашому знаку зодіаку.