Репортаж

Почему стоит лететь в Каппадокию, а не смотреть на нее в Instagram: делимся личным опытом

Хотите увидеть Марс на Земле? Отправляйтесь в Каппадокию!

Что приходит вам в голову, когда слышите слово "Каппадокия"? Наверное, что это находится где-то в Турции, там летают воздушные шары, которые часто мелькают на Instagram-страницах популярных блогеров, и, вероятно, все.

А что, если я скажу вам, что Каппадокия – это долины с инопланетным ландшафтом, будто на Марсе, подземный город, бывшие христианские монастыри и церкви в пещерах, кристально чистый воздух и захватывающий дух вид на вулкан, которому более 9000 лет? Подозреваю, что вы удивитесь и спросите себя: "Почему я так мало знаю об этом регионе?"

Воздушные шары в Каппадокии Фото: пресс-служба

Обычно Турция ассоциируется у нас с морем, пляжем и all inclusive. Однако эта страна может обеспечить вам намного больше впечатлений, чем вы думаете.

В этом материале я расскажу, почему вместо привычного морского отдыха стоит отправиться на несколько дней в сказочный турецкий регион – Каппадокию, и что там посмотреть.

Что такое Каппадокия?

Вы наверняка слышали это название, но вряд ли знали, что из себя представляет сама местность. Каппадкоия – не город в Турции, как думают некоторые, это целый регион. Его областной центр – город Кайсери, где есть аэропорт, и куда я прилетела из Киева с пересадкой в Стамбуле. Также там есть крупный город Невшехир, выступающий в роли районного центра, и где тоже есть небольшой аэропорт. Туда, к слову, в скором времени появится прямые рейсы из Киева.

Каппадокия Фото: Сегодня

Есть тут и очаровательный поселок Гёреме, где вы найдете все самые "инстаграмные" и комфортные отели, находящиеся в пещерах и все остальные развлечения. Об этом – читайте ниже.

В регионе есть еще несколько поселков с необычными отелями. В одном из таких я поселилась на три дня – это отель Yunak Elveri в поселке Угрюп. Невероятно колоритное место.

Yunak Evleri Фото: booking.com

Три ночи в стандартном номере, построенном в V веке нашей эры, на двоих будет стоить вам примерно 16,5 тысяч гривен.

Yunak Evleri Фото: booking.com

Не переживайте, в регионе есть более дешевые, обычные отели, которые не уступают комфортом "пещерным".

Совершаем полет

Как туристы, так и турки, ездят в Каппадокию в основном ради воздушных шаров. Здесь вы должны запомнить одну вещь: в этот регион нужно ехать минимум на три дня, так как всегда есть шанс отмены полета на воздушных шарах!

Мне, например, за три дня так и не удалось полетать. Почему? Не подошла погода. То было солнечно, но мало ветра, то облачно и много ветра или слишком туманно. К полетам там готовятся основательно: вечером, накануне воздушного путешествия, решают все организационные моменты.

Каппадокия Фото: пресс-служба

Лучший сезон для полетов – апрель-май. Цена – ориентировочно до 150 евро с человека.

Но ведь не воздушными шарами едиными!

Исследуем "Марс"

Не зря я несколько раз упоминаю Красную планету в этом материале. Ведь местный ландшафт реально напоминает кадры, сделанные на Марсе. В Каппадокии есть бесчисленное количество долин, наполненных огромными камнями и скалами причудливой формы. Все они – когда-то застывшая лава после извержения вулкана Эрджияс вперемешку с туфом – пористой горной породой.

Вернемся к долинам. Самые популярные – Розовая долина, куда стоит приехать на закате – именно в это время она действительно будто окрашивается в розовый цвет...

Розовая долина Фото: Сегодня

...и Долина любви с каменными столбами, напоминающими мужской половой орган :) (Мне, вообще-то, они напомнили грибы!)

Долина любви Фото: Сегодня

Есть еще и Долина Деврент, где камни напоминают животных из сказок. И ни в коем случае не пропустите Долину голубей – там птицы не из камня, а настоящие. Целые стаи голубей поднимутся ввысь над долиной по взмаху вашей руки (или платка). Получаются отличные кадры!

В общем, советую вам запастить хорошей картой памяти и вооружиться фотоаппаратом во время поездки в этот волшебный регион.

Долина голубей Фото: Сегодня

Отправляемся в пещеры

Парк Гёреме – это музей под открытым небом. От местных пейзажей захватывает дух. Находится Гёреме между Невшехиром, Угрюпом и Аваносом. На его территории вы найдете сотни скальных образований, несколько пещерных церквей и монастырей.

Парк со всеми его "внутренностями" внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Турции.

Парк Гёреме Фото: Сегодня

Как я писала выше, когда-то Каппадокия была одним из крупнейших центров христианства. Поэтому, когда будете в Гёреме, обязательно загляните в местные пещеры. Там вы увидите наскальные фрески и росписи с ликами святых. Они в отличном состоянии сохранились еще с IX-X века нашей эры.

Фрески на стенах церквей в Гёреме Фото: Сегодня

Удивительно заходить в пещеру, а там видеть вырезанные столы и скамьи из камня, окна и двери, комнаты и коридоры, по которым когда-то очень давно ходили местные обитатели. Снаружи церкви и монастыри можно легко спутать с обычной скалой с отверстиями.

Женский монастырь в Гёреме Фото: Сегодня

Добавляем красок

Чтобы добавить красок в вашу поездку, посетите музей гончарства в городе Аванос. Каппадокия – регион, где это ремесло развивается с давних времен. Красную глину местные добывают из реки Кызылырмак и делают из этого сырья яркие и самобытные предметы быта. Кувшины, кубки, блюдца, тарелки, магниты и даже украшения – все это вы найдете в музее.

Музей гончарства в Аваносе Фото: Сегодня

Чтобы сделать подобный кувшин для вина, мастеру нужно учиться не один год. Что уже говорить об уникальной росписи посуды – в магазине при музее вы не найдете идентичные предметы (кроме выполненных учениками, а не профессионалами).

Еще одно место, которое стоит включить в список must visist – это музей ковров. В регионе занимаются не только гончарством, но и отменно ткут знаменитые турецкие ковры. Скажу сразу, цены на ковры там кусаются. Маленький коврик примерно 60х60 сантиметров – от 500 долларов и выше. Даже если вы не собираетесь совершать покупки, в музей стоит сходить просто ради того, чтобы взглянуть на процесс ткачества.

Музей ковров Фото: Сегодня

Дегустируем вино

"Да ладно, тут еще и вино делают?" – подумала я, когда нашу группу привезли на винодельню Turasan Winery, которая находится в поселке Угрюп, неподалеку от отеля Yunak Evleri. Говорят, что каппадокийские вина ценятся с давних времен, поэтому не упустите возможность заглянуть на дегустацию и посмотреть на процесс создания вина.

Кстати, винодельня Turasan Winery была открыта в 1943 году. В ее погребах вы найдете бутылки вина, которым уже больше 30 лет!

Винодельня Turasan Winery Фото: Сегодня

Ок, что еще посмотреть?

Я пробыла в Каппадокии три дня, но по ощущениям – целую неделю. Масса ярких впечатлений, хоть и удалось посмотреть не все. Кроме долин, пещер и музеев обязательно стоит посетить подземный город (12 этажей под землей – это вам не шуточки), покататься на лошадях, квадроциклах, пройти кулинарные мастер-классы, слепить горшок и прогуляться по улочкам местных городов. Кстати, нередко в Каппадокию приезжают и местные, чтобы устроить себе романтический уик-энд или даже отпраздновать свадьбу. Так что, возьмите себе эту локацию на заметку, если планируете что-то подобное.

Каппадокия Фото: Сегодня

После приезда я еще долго прокручивала в голове поездку, вспоминая звуки утреннего намаза в мечети, прогулки по невероятным долинам, инопланетные пейзажи, вид из окна отеля в пещере и чистейший воздух, который пьянил меня даже сквозь защитную маску.

После этого Каппадокии нет хочется говорить: "Прощай", в голове лишь слова: "До новых встреч!"

Недавно мы рассказали, как соблюдают меры безопасности в Турции во время пандемии COVID-19.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться