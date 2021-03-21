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Ольга Горбачева на Бали подхватила серьезную болезнь

Сегодня, 14:24

Об этом рассказал муж артистки Юрий Никитин

Ольга Горбачева, которая недавно восхитила горячим фото с Юрием Никитиным, вместе со своей семьей долгое время отдыхала на Бали. В райском уголке звездная семья провела достаточно много времени, но не только ради каникул.

Оказывается, перед возвращением в Украину Ольга и ее дети заболели. Об этом Юрий Никитин рассказал в программе "Светская жизнь", опубликованной в YouTube.

Ольга Горбачева
Ольга Горбачева
Фото: instagram.com/gorbachovaolga

"Мы были на Бали долго, потому что семья моя заболела, очень серьезно. Выглядело все романтично и классно, сначала, но потом, когда мы должны были улетать, заболели дети, заболела жена, все превратилось в ужас, который продолжался очень долго", – вспоминает продюсер.

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Ольга Горбачева и Юрий Никитин
Ольга Горбачева и Юрий Никитин
Фото: instagram.com/gorbachovaolga

Никитин отметил, что Горбачева с детьми заболели не "ковидом". "Хуже. Это специфическая болезнь", – коротко сказал он ведущей, не уточняя ничего больше.

Сейчас с Ольгой Горбачевой все хорошо, она снова отправилась в отпуск, но уже одна, без мужа и дочек.

Ранее Ольга Горбачева откровенно рассказала о первой брачной ночи с Юрием Никитиным.

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