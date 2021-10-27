Звезда "Игры в кальмара" актриса Хо Ен Чон показала стройную фигуру в съемке Calvin Klein (фото)

Южнокорейская модель и актриса все больше завоевывает сердца поклонников. Девушка привлекла к себе внимание, исполнив главную роль в "Игре в кальмара", теперь может похвастаться и успешными коммерческими проектами

Модель и актриса Хо Ен Чон снялась в рекламе Calvin Klein / Фото: Calvin Klein

Актриса Хо Ен Чон недавно подписала успешный контракт с французским модным домом Louis Vuitton, а теперь может похвастаться новым сотрудничеством.

Звезда, сыгравшая главную роль в самом популярном сериале Netflix "Игра в кальмара" снялась в новой рекламной кампании Calvin Klein.

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Хо Ен приняла участие в проекте под общим названием My Calvins. В рекламе девушка показала, как она носит свои Calvins.

Хо Ен Чон в рекламе под названием My Calvins / Фото: Calvin Klein

На снимках девушка позирует в избранных вещах из коллекции Heron Preston for Calvin Klein Season 2. Эта коллекция переосмысливает ДНК дизайнера Кельвина Кляйна с современной точки зрения.

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Так, среди вещей можно найти кардиган из переработанного полиэстера и из альпаки, футболка из органического хлопка, облегающие джинсы, повторяющие модели 90-х годов, бюстгальтер и трусы с ремешком из органического хлопка.

Хо Ен Чон в рекламе под названием My Calvins / Фото: Calvin Klein

Во всей коллекции можно проследить некую одержимость Херона Престона оранжевым. На футболках, белье и джинсах присутствуют линии этого цвета.

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Хо Ен Чон в рекламе под названием My Calvins / Фото: Calvin Klein

Напомним, ранее в проекте My Calvins снимались Белла и Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Кайя Гербер и многие другие звезды.

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