Звезда "Игры в кальмара" актриса Хо Ен Чон показала стройную фигуру в съемке Calvin Klein (фото)

Актриса Хо Ен Чон недавно подписала успешный контракт с французским модным домом Louis Vuitton, а теперь может похвастаться новым сотрудничеством.
Звезда, сыгравшая главную роль в самом популярном сериале Netflix "Игра в кальмара" снялась в новой рекламной кампании Calvin Klein.
Хо Ен приняла участие в проекте под общим названием My Calvins. В рекламе девушка показала, как она носит свои Calvins.
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На снимках девушка позирует в избранных вещах из коллекции Heron Preston for Calvin Klein Season 2. Эта коллекция переосмысливает ДНК дизайнера Кельвина Кляйна с современной точки зрения.
Так, среди вещей можно найти кардиган из переработанного полиэстера и из альпаки, футболка из органического хлопка, облегающие джинсы, повторяющие модели 90-х годов, бюстгальтер и трусы с ремешком из органического хлопка.
Во всей коллекции можно проследить некую одержимость Херона Престона оранжевым. На футболках, белье и джинсах присутствуют линии этого цвета.
Напомним, ранее в проекте My Calvins снимались Белла и Джиджи Хадид, Хейли Бибер, Кайя Гербер и многие другие звезды.
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