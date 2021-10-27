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Зірка "Гри в кальмара" актриса Хо Ен Чон показала струнку фігуру у зйомці Calvin Klein (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
27 жовтня, 14:11
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Південнокорейська модель та актриса все більше завойовує серця шанувальників. Дівчина привернула до себе увагу, виконавши головну роль у "Грі в кальмара", тепер може похвалитися успішними комерційними проектами
Модель та актриса Хо Ен Чон знялася в рекламі Calvin Klein
Модель та актриса Хо Ен Чон знялася в рекламі Calvin Klein / Фото: Calvin Klein

Актриса Хо Ен Чон нещодавно підписала успішний контракт з французьким модним будинком Louis Vuitton, а тепер може похвалитися новою співпрацею.

Зірка, що зіграла головну роль найпопулярнішому серіалі Netflix "Гра в кальмара" знялася у новій рекламній кампанії Calvin Klein.

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Хо Ен взяла участь у проекті під загальною назвою My Calvins. У рекламі дівчина показала, як вона носить свої Calvins.

Хо Ен Чон у рекламі під назвою My Calvins
Хо Ен Чон у рекламі під назвою My Calvins / Фото: Calvin Klein

На знімках зірка позує в обраних речах з колекції Heron Preston for Calvin Klein Season 2. Ця колекція переосмислює ДНК дизайнера Кельвіна Кляйна із сучасної точки зору.

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Так, серед речей можна знайти кардиган із переробленого поліестеру та з альпаки, футболка з органічної бавовни, облягаючі джинси, що повторюють моделі 90-х років, бюстгальтер і труси з ремінцем з органічної бавовни.

Хо Ен Чон у рекламі під назвою My Calvins
Хо Ен Чон у рекламі під назвою My Calvins / Фото: Calvin Klein

У всій колекції можна простежити одержимість Херона Престона помаранчевим. На футболках, білизні та джинсах присутні лінії цього кольору.

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Хо Ен Чон у рекламі під назвою My Calvins
Хо Ен Чон у рекламі під назвою My Calvins / Фото: Calvin Klein

Нагадаємо, раніше в проекті My Calvins знімалися Белла та Джіджі Хадід, Хейлі Бібер, Кайя Гербер та багато інших зірок.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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