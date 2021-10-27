Зірка "Гри в кальмара" актриса Хо Ен Чон показала струнку фігуру у зйомці Calvin Klein (фото)

Актриса Хо Ен Чон нещодавно підписала успішний контракт з французьким модним будинком Louis Vuitton, а тепер може похвалитися новою співпрацею.
Зірка, що зіграла головну роль найпопулярнішому серіалі Netflix "Гра в кальмара" знялася у новій рекламній кампанії Calvin Klein.
Хо Ен взяла участь у проекті під загальною назвою My Calvins. У рекламі дівчина показала, як вона носить свої Calvins.
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На знімках зірка позує в обраних речах з колекції Heron Preston for Calvin Klein Season 2. Ця колекція переосмислює ДНК дизайнера Кельвіна Кляйна із сучасної точки зору.
Так, серед речей можна знайти кардиган із переробленого поліестеру та з альпаки, футболка з органічної бавовни, облягаючі джинси, що повторюють моделі 90-х років, бюстгальтер і труси з ремінцем з органічної бавовни.
У всій колекції можна простежити одержимість Херона Престона помаранчевим. На футболках, білизні та джинсах присутні лінії цього кольору.
Нагадаємо, раніше в проекті My Calvins знімалися Белла та Джіджі Хадід, Хейлі Бібер, Кайя Гербер та багато інших зірок.
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