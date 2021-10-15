Можно ли детям смотреть "Игру в кальмара" и другие фильмы ужасов. Мнение и советы психолога

Новая антиутопия Netflix, сериал "Игра в кальмара", стал одним из самых популярных за всю историю стриминговой платформы. Проект побил рекорд по просмотрам в 90 странах мира

"Игра в кальмара" стал самым популярным проектом Netflix в истории / Фото: Сегодня

Хит Netflix, сериал "Игра в кальмара", поразивший весь мир, стал вызывать беспокойство. Тысячи поклонников по всему миру копируют задачи, показанные в сериале. Особенно родители стали опасаться, что дети будут имитировать жестокость шоу.

В разных странах поднимаются вопросы о запрете транслирования проекта. Но, фанаты не только ждут продления сериала на второй сезон, но и устраивают совместные просмотры с детьми.

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Например, украинская инфлюенсерша Сабина Мусина опубликовала пост в своем Instagram о том, что разрешает смотреть "Игру в кальмара" своей 11-летней дочери.

Я разрешу своей дочери смотреть этот сериал! Смотреть мы будем вместе, чтобы я могла контролировать ее понимание ситуации и правильное принятие, могла комментировать те или иные действия. Слышать и видеть ее реакцию – написала Сабина.

Разобраться в вопросе, как фильмы ужасов могут повлиять на развитие ребенка, нам помогла практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло.

Почему сериал "Игра в кальмара" интересен детям?

Во-первых, то, что становится трендом автоматически расходится волной обсуждения через соцсети, TikTok, YouTube и пр. Проще говоря, у нас нет шансов не услышать и не узнать о чем-то. Особенно это касается детей, для которых интернет – большая часть жизни.

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Во-вторых, герои сериала играют в игры, по содержанию похожие на детские. Это выглядит легко и понятно.

Как сериал влияет на психику ребенка?

Практически каждая серия, каждая сцена в сериале демонстрирует насилие, как физическое, так и моральное: увечья, кровь, убийства, унижения и тд.

Огромное количество сцен насилия в сериале делает эту кровавость легкой для восприятия, и быстро снижает чувствительность к ней. Проще говоря, к 9-й серии, зритель уже не удивляется, не сожалеет, не воспринимает это как нечто ужасное.

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Психика адаптируется (если это взрослая психика с возможностью критики и анализа) и воспринимает это как норму (как для сериала, но не повседневной жизни).

Детская психика утроена иначе. Она более восприимчива, у неё ниже критичность, из-за меньшего опыта. Ей сложнее разделять реальность и вымысел. Проще говоря, сериал слишком реалистичен, чтобы помнить, что это вымысел.

К тому же, игры в сюжете простые, понятные, и легко повторяются в реальности.

Ещё одним акцентом в сюжете становится безысходность. Некий угол, в который попадает человек, где нет выбора. У героев настолько большие проблемы, трудности, долги, что помочь им может только этот шанс.

Это очень сужает сознание. Ты как бы становишься неспособным увидеть другие варианты. Вынужден стать заложником обстоятельств, и согласиться на то, что есть. Ты перестаёшь контролировать свой выбор, ситуацию, обстоятельства.

Помимо этого, в сериале все же поднимаются важные вопросы: классовое неравенство и разные социальные проблемы. Но! Та "яркость" и плотность насилия, которая есть в нем, очень уводит взгляд и внимание зрителя.

Так смотреть или нет?

Давай на чистоту, если дети захотят – посмотрят и без разрешения взрослого. Я думаю, что прежде чем смотреть с детьми сериал, нужно посмотреть самим. И принять обдуманное решение. Быть готовым к вопросам, комментариям и реакциям со стороны детей.

Здесь важно еще одно – качество наших отношений с детьми.

На мой взгляд, этот сериал в очередной раз напоминает про необходимость создавать качественные отношения с детьми: безопасные, доверительные, открытые, в которых можно говорить обо всем.

Особенно с подростками. Той категорией взрослеющих людей, которые поддают сомнениям все существующие правила и ценности и так сильно стремятся создавать своё.

Советы перед просмотром сериала с детьми:

Если вы планируете смотреть "Игру в кальмара" вместе с ребенком – обсуждайте все . Даже очевидное.

. Даже очевидное. Говорите много о чувствах и переживаниях от увиденного. О страхах, о мрачности, от пугающей увлекательности, о том, что понравилось или заинтриговало… обо всех разных, двусмысленных переживаниях, которые могут возникнуть.

и переживаниях от увиденного. О страхах, о мрачности, от пугающей увлекательности, о том, что понравилось или заинтриговало… обо всех разных, двусмысленных переживаниях, которые могут возникнуть. Конечно, анализируйте и проводите параллели с сегодняшней жизнью. С обществом, существующими в нем проблемами, вариантами их решения и выбором, который часто делают люди. Осознанно или нет. Вынуждено или нет.

с сегодняшней жизнью. С обществом, существующими в нем проблемами, вариантами их решения и выбором, который часто делают люди. Осознанно или нет. Вынуждено или нет. Если вы или ребёнок ощутите тяжесть (любые негативные и сложные переживания) – дайте себе опору. Внутреннюю и внешнюю. Примите то положение тела, которое поможет вам максимально ощутить заземление, безопасную реальность. Поговорите с ребёнком о том, как это можно "переварить", прожить и отпустить.

Что можно изменить, добавить, сберечь в своей сегодняшней жизни, чтобы чувствовать себя счастливым. Кто и что делает нас таковыми? Какое это ощущение?

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