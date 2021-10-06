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Звезда "Игры в кальмара" Хо Ен Чон стала лицом Louis Vuitton (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
6 октября, 18:33
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Модель и начинающая корейская актриса, сыгравшая главную роль в самом популярном сериале Netflix, подписала успешный контракт с французским брендом
27-летняя Хо Ен Чон стала новым амбассадором Louis Vuitton
27-летняя Хо Ен Чон стала новым амбассадором Louis Vuitton

Звезда сериала "Игра в кальмара" Хо Ен Чон стала новым амбассадором Louis Vuitton, костюмы которых носит Тина Кароль.

27-летняя актриса и модель будет участвовать в рекламных кампаниях бренда, примеряя одежду, часы и ювелирные украшения. Также Хо Ен будет надевать вещи бренда на красные дорожки важных премий, премьеры и всевозможные мероприятия.

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Интересно, что ранее Хо Ен уже сотрудничала с модным домом. Так, звезда Netflix впервые примерила одежду бренда, когда участвовала в показе Louis Vuitton в качестве модели в 2017 году.

Я сразу же влюбился в большой талант и фантастическую личность Хо Ен, и я с нетерпением жду начала новой главы в пути, который мы начали в Louis Vuitton несколько лет назад

- прокомментировал новое сотрудничество креативный директор бренда Николя Гескьер.

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Сама же актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте промо-снимок, где она позирует в белом укороченном пальто с золотыми пуговицами, черно-белых туфлях и с сумкой Louis Vuitton. В подписи к посту Хо Ен написала:

Новый старт с Louis Vuitton.

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Напомним, новый сериал "Игра в кальмара" бьет все рекорды на Netflix. За короткий срок его посмотрели свыше 80 миллионов пользователей. Главную женскую роль в проекте сыграла южнокорейская модель Хо Ен Чон. На ее профиль в Instagram подписано уже более 15 миллионов человек.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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