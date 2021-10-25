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Костюмы на Хэллоуин 2021: одеться в стиле героев сериала "Игра в кальмара" (фото, цены)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
25 октября, 16:03
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Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" стал одним из самых популярных шоу Netflix и армия поклонников уже с нетерпением ждет продолжения истории
Самые узнаваемые образы из сериала "Игра в кальмара"
Самые узнаваемые образы из сериала "Игра в кальмара" / Фото: Коллаж: Сегодня

Триллер "Игра в кальмара" рассказывает о группе из 456 человек с долгами и разными финансовыми и жизненными проблемами, которые принимают участие в игровом турнире. Победителю достанутся 38,5 миллиона долларов, а проигравшим – смерть.

Нельзя отрицать, что костюмы главных героев драмы станут самыми популярными и востребованными на вечеринках в честь Хэллоуина 2021. Мы рассказывали о самых красивых и эффектных маскарадных масках, костюмах для пар на праздник, пришло время разобрать стиль игроков "Игры в кальмара".

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Купить маскарадные костюмы в стиле "Игры в кальмара" не станет большом проблемой. Их варианты уже есть во всех интернет-магазинах. Стоимость такого наряда в основном составит около 1500 гривен.

Если же вы не любите тратить деньги на вещи, которые наденете лишь раз году, мы нашли несколько спортивных костюмов, которые легко можно носить и в повседневной жизни.

Сосредоточили свой выбор вокруг троих главных персонажей проекта – куклы-робота, охранника и игрока сериала. Именно они стали самыми узнаваемыми образами в шоу.

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Игрок

Худи Zara (1699 грн). Маскарадный костюм Sportspage (1500 грн). Спортивный костюм ISSA Plus (878 грн)
Худи Zara (1699 грн). Маскарадный костюм Sportspage (1500 грн). Спортивный костюм ISSA Plus (878 грн) / Фото: Zara, intertop.ua

Охранник

Костюм ISSA Plus (878 грн). Маска Prime Choice (350 грн). Костюм Zara (3198 грн)
Костюм ISSA Plus (878 грн). Маска Prime Choice (350 грн). Костюм Zara (3198 грн) / Фото: Zara, intertop.ua, prime choice

Кукла-робот

Комбинезон Bershka (799 грн). Балетки Sinsay (159 грн). Футболка Reserved (259 грн). Носки Dodosocks (350 грн)
Комбинезон Bershka (799 грн). Балетки Sinsay (159 грн). Футболка Reserved (259 грн). Носки Dodosocks (350 грн) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Слипоны Vans

Слипоны Vans, 1599 грн
Слипоны Vans, 1599 грн / Фото: answer.ua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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