Из-за "Игры в кальмара" продажи белых слипонов Vans выросли на 7800%. Где такие купить

Популярность сериала принесла славу его главным героям, а также и спортивному бренду Vans. Продажи компании растут не по дням, а по часам

Самые популярные белые слипоны Vans / Фото: Imdb.com, answer.ua

Самый популярный сериал Netflix "Игра в кальмара" не только повышает популярность его актеров, как случилось с южнокорейской моделью Хо Ен Чон. Но и приносить прибыль брендам.

Так, продажи белых слипонов Vans после выхода сериала выросли на 7800%. Благодаря тому, что герои сериала носят в кадре именно их.

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Кадр из сериала Netflix "Игра в кальмара" / Фото: Imdb.com

Аналитики заметили и повышение спроса на зеленые спортивные костюмы. Согласно данным платформы Lyst пользовательские запросы в Google на них выросли на 97%. А вот искать белые слипоны Vans люди стали на 145% больше.

Кадр из сериала Netflix "Игра в кальмара" / Фото: Imdb.com

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Многим известно, что бренды платят продюсерским компаниям за то, чтобы их продукция появлялась в фильмах. Мы не раз замечали пачки чипсов в руках героев, знаменитый виски, шикарные автомобили и, конечно, стильную одежду актерского состава.

Судя по всему, маркетологи Vans получат отличную премию за свою работу. А нам пока остается взять на заметку еще один образ к предстоящему Хэллоуину.

К слову, купить в Украине белые слипоны Vans можно за 1599 гривен.

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Слипоны Vans / Фото: answer.ua

Слипоны Vans / Фото: answer.ua

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