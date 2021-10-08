Из-за "Игры в кальмара" продажи белых слипонов Vans выросли на 7800%. Где такие купить

Самый популярный сериал Netflix "Игра в кальмара" не только повышает популярность его актеров, как случилось с южнокорейской моделью Хо Ен Чон. Но и приносить прибыль брендам.
Так, продажи белых слипонов Vans после выхода сериала выросли на 7800%. Благодаря тому, что герои сериала носят в кадре именно их.
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Аналитики заметили и повышение спроса на зеленые спортивные костюмы. Согласно данным платформы Lyst пользовательские запросы в Google на них выросли на 97%. А вот искать белые слипоны Vans люди стали на 145% больше.
Многим известно, что бренды платят продюсерским компаниям за то, чтобы их продукция появлялась в фильмах. Мы не раз замечали пачки чипсов в руках героев, знаменитый виски, шикарные автомобили и, конечно, стильную одежду актерского состава.
Судя по всему, маркетологи Vans получат отличную премию за свою работу. А нам пока остается взять на заметку еще один образ к предстоящему Хэллоуину.
К слову, купить в Украине белые слипоны Vans можно за 1599 гривен.
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