8 Марта не по-советски: изысканные десерты к праздничному столу

Украсьте праздничный стол изысканными десертами

Да, ни один праздник не может обойтись без десертов. Тем более когда этот праздник – 8 Марта. Безусловно, на столах будут стоять и другие невероятные блюда, но без сладкого никуда. Оригинальные рецепты шоколадного мусса с сюрпризом, не вредного для фигуры творожно-яблочного суфле и нежнейшего бисквита с ягодами найдете ниже. А здесь собраны небанальные идеи для подарков в нашем мартовском календаре праздников.

Шоколадный десерт с сюрпризом

Фото: instagram.com/luxxy.cakes/

Ингредиенты

Яйца – 4 шт.

Сахар – 200 г

Мука – 100 г

Какао – 80 г

Сливочное масло – 180 г

Ореховая паста

Ягоды – по вкусу

Способ приготовления

В чаше миксера разбить яйца. Добавить сахар (желательно коричневый). Взбить массу в пышную пену. Просеять муку. Потом – какао. Снова взбить массу. Сливочное масло растопить. И влить тонкой струйкой в чашу миксера. В форму выложить часть теста, затем ягоды, снова тесто, ореховую пасту, ягоды, снова тесто. Выпекать на режиме верх-низ при 200 градусах 15 минут. Готовое изделие оставить отдохнуть на решетке. Украсить растопленным шоколадом и свежими ягодами.

Творожное суфле с яблоками (диетический десерт)

Фото: instagram.com/_pp_xydeem/

Ингредиенты

Творог 0% (мягкий) – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Яблоко – 1 шт.

Изюм (по желанию)

Способ приготовления

Яблоко натереть на терке, смешать с творогом и яйцом. Поставить в микроволновку на 5 мин. В конце посыпать корицей.

Торт "Нежность"

Фото: instagram.com/vanilla_cinnamo/

Ингредиенты

Яйца – 3 шт.

Сахар – 130 г

Масло сливочное – 50 г

Мука – 100 г

Разрыхлитель – 1/2 ч. л.

Ванилин – 1/2 ч. л.

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Для крема⠀

Маскарпоне – 250 г

Сахарная пудра – 3 ст. л.

Сливки 33% – 150 г

Для пропитки

Молоко – 100 мл

Сахар – 1 ст. л.

Ягоды – 150 г

Способ приготовления⠀

Яйца взбить с сахаром до бела. Добавить растопленное сливочное масло. Муку смешать с разрыхлитель и ванилином. Соединить яичную смесь с мукой. Аккуратно перемешать лопаткой до однородности. Застелить дно формы пергаментной бумагой. Выпекать корж при 180 градусах 25 минут. Дать остыть. Смешать маскарпоне с сахарной пудрой и взбить миксером. Продолжая взбивать, добавить сливки. Молоко вскипятить с сахаром, остудить и пропитать корж. Сверху выложить весь крем и отправить в холодильник на 30-40 минут. Украсить ягодами.

Здесь узнаете рецепт тарталеток с заварным кремом и малиной на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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