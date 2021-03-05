8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют

Фильмы, которые мы рекомендуем посмотреть на 8 Марта

Идеальный уик-энд перед 8 Марта невозможно представить без уютного кинопросмотра. Сегодня в нашей подборке фильмы о крутых и сильных женщинах, истории которых очень вдохновляют и заряжают на свершения. Перипетии в личной жизни, на работе или в высшем эшелоне политики – эти леди знают себе цену и умеют преодолевать препятствия.

Кстати, если вы только сегодня вспомнили о грядущем празднике, не паникуйте. На этот случай мы уже поделились крутыми идеями подарков, которыми вы можете удивить любимых женщин на 8 Марта.

Это сильная биографическая драма о супруге президента США Джона Кеннеди – Жаклин. Повествование идет от имени Джеки, которая переживает убийство мужа. В главной роли Натали Портман. Актриса тонко передала грани чувств жены самого популярного президента Америки.

"Дневник Бриджит Джонс" (2004)

Лучше всего пересмотреть все части. Это фильмы о женщине, которая страдает из-за комплексов и отсутствия любимого человека. Жизнь Бриджит меняется с появлением Марка Дарси. Все фильмы о ее борьбе со своими внутренними страхами, о любви и ненависти.

Еще один фильм о вдохновляющей и сильной героине, кроме того – основанный на реальных событиях. Сотрудница британских спецслужб Кэтрин Ган получает имеил, отправленный из американского Агентства нацбезопасности. В нем союзники просят следить за дипломатами стран – членов ООН, чтобы собрать на них компромат и начать военные действия в Ираке. Но Кэтрин передает письмо журналистам, после чего оно публикуется на странице знаменитой газеты. Жизнь и свобода героини вмиг оказываются под угрозой…

"Улыбка Моны Лизы" (2003)

В 1953 году в Америке идет борьба женщин за свои права, и в это время Кэтрин Энн Уотсон, выпускница Беркли, получает место преподавателя истории искусств в женском колледже Уэллесли. Она пытается бороться с патриархальными взглядами на роль женщины в обществе.

"Все о Еве" (1950)

Чтобы не сломаться под ударами изменчивого шоу-бизнеса, хрупкой девушке необходимы стальные нервы. Ну и некоторая широта взглядов на нравственные устои. В этом месте по-другому не прожить. История нелегкого восхождения Евы Харрингтон на творческий Олимп собрала 14 номинаций на "Оскар", восемь из которых стали успешными. В том числе золотой трофей получила и Энн Бакстер за исполнение главной роли.

Невозмутимый и грубоватый Барнаба Чиккини, избалованный женским вниманием водитель автобуса в Риме. Когда он случайно встречает принцессу небольшого княжества Сан-Тулип – Кристину, его жизнь начинает непредсказуемо меняться. И теперь он любыми путями намерен завоевать ее.

Это фильм о настоящей мужской дружбе в мире стриптизеров. Однако в женский день можно побаловать себя просмотром красивых танцев полуобнаженных мужчин. Главный герой – танцор, который обучает молодого парня, как необходимо вести себя на сцене. Кстати, вышла и вторая часть этого фильма. Там также много юмора, красивых тел и стриптиза!

Биографический фильм о жизни премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. С момента когда она заинтересовалась политикой и до сегодняшнего дня. Фильм повествует о том, как она перенесла все поражения в карьере и как пережила утрату самого дорогого человека.

Ранее мы поделились, что послушать на 8 Марта.

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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