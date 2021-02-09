До и после макияжа: смотрите на 15 невероятных перевоплощений (фото)

Визажист показала самые впечатляющие трансформации во внешности женщин

Визажист Лена Мотинова на фотографиях "до" и "после" показывает своим подписчикам в Instagram, как сильно может измениться внешность женщин после профессионального макияжа в салоне.

"И неважно, в каком районе города живут мои клиентки, насколько "респектабельна" их работа или с кем они дружат – все могут быть одинаково красивыми и неповторимыми", – пишет Мотинова.

По словам визажиста, можно преобразить любую женщину, независимо от сложности поставленной задачи. Лена создает неповторимые образы на все случаи жизни – для официальных обедов, деловых встреч и веселых вечеринок.

Ниже – фото самых впечатляющих трансформаций женщин. Согласитесь, сложно поверить, что на этих снимках изображен один и тот же человек.

1.

Фото: Instagram | Lena Motinova

2.

Фото: Instagram | Lena Motinova

3.

Фото: Instagram | Lena Motinova

4.

Фото: Instagram | Lena Motinova

5.

Фото: Instagram | Lena Motinova

6.

Фото: Instagram | Lena Motinova

7.

Фото: Instagram | Lena Motinova

8.

Фото: Instagram | Lena Motinova

9.

Фото: Instagram | Lena Motinova

10.

Фото: Instagram | Lena Motinova

11.

Фото: Instagram | Lena Motinova

12.

Фото: Instagram | Lena Motinova

13.

Фото: Instagram | Lena Motinova

14.

Фото: Instagram | Lena Motinova

15.

Фото: Instagram | Lena Motinova

Напомним, ранее мы рассказывали о красотках, которые показали свои проблемные лица без фотошопа.

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Кроме этого, мы опубликовали фото 12 девушек, которых просто не узнать без косметики.

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