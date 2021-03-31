Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эффект небесного сияния, или Cloud Skin – главный бьюти-тренд весны

Сегодня, 20:20

Разбираемся, как начать ему следовать

Если вы читали про тренды в оформлении бровей, то уже знаете, что в моде естественность. То же самое и с макияжем лица. Ровная увлажненная кожа со здоровым сиянием — главная фишка последних лет. Впрочем, сияние бывает разным. Например, в прошлом году мы говорили про Glass Skin — блестящую, глянцевую кожу без намека на пудру. Теперь же на смену приходит новый бьюти-тренд — Cloud Skin.

Что такое Cloud Skin

Термин, который буквально переводится как "облачная кожа", придумал топ-визажист MAC Cosmetics Доминик Скиннер. Суть в том, чтобы добиться мягкого сияния без резких бликов и контуров — будто бы изнутри. Такой эффект Доминик сравнил со свечением солнца, пробивающегося сквозь облака, и назвал Cloud Skin.

Фото: instagram.com/thefacebykase

Для "небесного сияния" недостаточно только хайлайтера. Нужен микс влажных и матовых текстур с правильно подобранными средствами по уходу. Если все в балансе, получается трендовый финиш — немного туманный и чем-то напоминающий фильтр.

Как добиться эффекта Cloud Skin

Проще, чем вы думаете. Потому что многие средства наверняка уже есть в вашей косметичке. Следуйте трем пунктам и убедитесь.

Фото: instagram.com/vivis_makeup

1. Подготовка. Увлажнение — ключевой момент на пути к тому самому сиянию. Обычный крем можно заменить увлажняющим праймером или сывороткой с гиалуроновой кислотой. Дождитесь, пока средство впитается, после чего нанесите тонким слоем масло для лица. Не перестарайтесь — блеск все же должен быть приглушенным.

2. База. Понадобятся тональный крем с мерцающими частицами и пудра. Распределите основу по всему лицу пальцами, а для пудры возьмите пушистую кисть. Полностью матовый эффект нам не нужен: лишь слегка припудрите область под скулами, пройдитесь вдоль линии роста волос (не по центру лба, а выше), по носу и подбородку. Уже на этом этапе контраст текстур создает "облачный" эффект.

3. Свечение. Пара штрихов — и готово. Смешайте жидкий хайлайтер с небольшим количеством тонального крема. Затем распределите похлопывающими движениями по тем участкам, которым хотите придать дополнительное сияние. Такие блики получатся очень деликатными — то, что нужно.

Фото: instagram.com/ninapark

Акцент в таком макияже можно сделать на губы. Мы как раз накануне рассказывали о самых модных оттенках помад.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Внучка Ротару назвала любимый бьюти-гаджет: почему вам нужен такой же Медовый блонд и контрастные пряди: тренды в окрашивании волос 2021 Филеры или ботокс: Пэрис Хилтон рассказала, как сохраняет молодость
красота макияж тренды
Реклама

Новости партнеров

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло

Популярные статьи

Сегодня, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Вчера, 20:21Events

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 11:14Events

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

Вчера, 05:05Психо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

Вчера, 05:05Events

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

29 мартаЗвездно

"Ди Каприо где?": Ольга Сумская в одном полотенце в душе спела хит из "Титаника" (видео)

29 мартаЗвездно

Заведующий "Вовчиць": как Олег Винник стал преподавателем и чему учит студентов

29 мартаЗвездно

"Пошла по стопам президента": Оля Полякова разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш

29 мартаФаново

День смеха: откуда появился праздник и какую историю имеет 1 апреля

29 мартаЗвездно

В Сети обсуждают внешний вид сына Наташи Королевой: Он нетрадиционной ориентации?

29 мартаЗвездно

СМИ раскрыли стоимость двухэтажного особняка Насти Каменских и Потапа (фото)

29 мартаВкусно

Как приготовить постный майонез: 5 простых рецептов

29 мартаЗвездно

"Папочка пришел": Дан Балан вернулся на "Голос країни" ради Тины Кароль

29 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 29 марта для всех знаков зодиака: Козероги, жгите!

Новости партнеров

Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Почему Никитин разорвал контракт с группой НеАнгелы
Почему Никитин разорвал контракт с группой НеАнгелы
Экс-модель разнесла стилистов модной передачи после смены образа
Экс-модель разнесла стилистов модной передачи после смены образа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять