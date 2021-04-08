Как сделать трендовый мономакияж: пошаговая инструкция и 20 крутых идей

Самый простой, но самый модный

Неделя моды в Лондоне 2021/22 не оставила сомнений — тренд на макияж одним средством с нами надолго. Модели выходили на подиум с мягкой растушевкой на веках, широкими графичными стрелками или плотно набитыми тенями. И в каждом случае это был монохром. Что здорово, ведь для такого мейкапа не нужны ни навыки визажа, ни пухлая косметичка. Всего один любимый продукт и пара минут. Сегодня обсуждаем, как сделать модный мономакияж дома — пошагово и с примерами.

Что важно помнить

Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

Для макияжа в одном цвете необязательно использовать только сухие или кремовые тени. Практически любое средство из вашего бьюти-арсенала способно стать звездой монохрома — карандаш, румяна, помада, пигменты или глиттер. Кроме того, можно использовать несколько продуктов одного цвета или оставить монохром только на веках.

В палитре ограничений тоже нет. Решайте сами, будет это безопасный нюд или что-то по-настоящему яркое. Второй вариант однозначно стоит попробовать хотя бы пару раз за весну и лето. И помните, что насыщенные оттенки могут перекликаться с оттенками в одежде, аксессуарах или маникюре.

Как сделать мономакияж — пошаговая инструкция

Фото: instagram.com/nettart

Увлажните кожу, нанесите основу или пройдитесь корректором только по проблемным участкам. Также на этом этапе можно добиться эффекта Cloud Skin — главного бьюти-тренда весны. Пальцем или кистью нанесите основной оттенок на середину века. Растушуйте похлопывающими движениями к складке века или к вискам — чтобы получить "кошачий" взгляд. Глубину цвета меняйте, наслаивая продукт. Кремовые средства с матовым финишем можно наносить графично. Воспользуйтесь бальзамом для губ. Если в макияже глаз вы выбрали натуральный оттенок, им же покройте губы и слегка акцентируйте яблочки щек. С цветными веками можно оставить только бальзам или добавить яркости с помощью красной помады. Причешите брови и зафиксируйте макияж пудрой или спреем. Этого для монохрома достаточно, но вы вправе добавить любой продукт на свой вкус — хайлайтер, бронзер, тушь.

Идеи мономакияжа

Фото: instagram.com/nettart

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/nettart

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/d_ganulenko

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/vivis_makeup

Фото: instagram.com/patrickta

Фото: instagram.com/vivis_makeup

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/einatdanofficial

Кстати, ранее мы писали о 5-ти самых трендовых оттенках помад на эту весну.

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