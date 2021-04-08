Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как сделать трендовый мономакияж: пошаговая инструкция и 20 крутых идей

Сегодня, 19:39

Самый простой, но самый модный

Неделя моды в Лондоне 2021/22 не оставила сомнений — тренд на макияж одним средством с нами надолго. Модели выходили на подиум с мягкой растушевкой на веках, широкими графичными стрелками или плотно набитыми тенями. И в каждом случае это был монохром. Что здорово, ведь для такого мейкапа не нужны ни навыки визажа, ни пухлая косметичка. Всего один любимый продукт и пара минут. Сегодня обсуждаем, как сделать модный мономакияж дома — пошагово и с примерами.

Что важно помнить

Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

Для макияжа в одном цвете необязательно использовать только сухие или кремовые тени. Практически любое средство из вашего бьюти-арсенала способно стать звездой монохрома — карандаш, румяна, помада, пигменты или глиттер. Кроме того, можно использовать несколько продуктов одного цвета или оставить монохром только на веках.

В палитре ограничений тоже нет. Решайте сами, будет это безопасный нюд или что-то по-настоящему яркое. Второй вариант однозначно стоит попробовать хотя бы пару раз за весну и лето. И помните, что насыщенные оттенки могут перекликаться с оттенками в одежде, аксессуарах или маникюре.

Как сделать мономакияж — пошаговая инструкция

Фото: instagram.com/nettart

  1. Увлажните кожу, нанесите основу или пройдитесь корректором только по проблемным участкам. Также на этом этапе можно добиться эффекта Cloud Skin — главного бьюти-тренда весны.
  2. Пальцем или кистью нанесите основной оттенок на середину века. Растушуйте похлопывающими движениями к складке века или к вискам — чтобы получить "кошачий" взгляд. Глубину цвета меняйте, наслаивая продукт. Кремовые средства с матовым финишем можно наносить графично.
  3. Воспользуйтесь бальзамом для губ. Если в макияже глаз вы выбрали натуральный оттенок, им же покройте губы и слегка акцентируйте яблочки щек. С цветными веками можно оставить только бальзам или добавить яркости с помощью красной помады.
  4. Причешите брови и зафиксируйте макияж пудрой или спреем. Этого для монохрома достаточно, но вы вправе добавить любой продукт на свой вкус — хайлайтер, бронзер, тушь.

Идеи мономакияжа

Фото: instagram.com/nettart

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/nettart

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/iulia_david_photography

Фото: instagram.com/d_ganulenko

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/maccosmeticsisrael

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/vivis_makeup

Фото: instagram.com/patrickta

Фото: instagram.com/vivis_makeup

Фото: instagram.com/ortalelimeleh1

Фото: instagram.com/einatdanofficial

Кстати, ранее мы писали о 5-ти самых трендовых оттенках помад на эту весну.

А еще напоминаем, что у Life Сегодня вышел календарь подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные презенты на любой вкус и праздник в этом месяце.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
20 идей весеннего маникюра, которые вы захотите повторить Зачесать, распушить или оставить в покое? Тренды в оформлении бровей 2021 Медовый блонд и контрастные пряди: тренды в окрашивании волос 2021
макияж тренды макияж глаз
Реклама

Новости партнеров

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт торта-пирога Вулкан от Лизы Глинской
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев

Популярные статьи

Сегодня, 15:38Здорово

Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить

Сегодня, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Сегодня, 05:05Events

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 16:45Здорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Вчера, 16:22Звездно

Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

Вчера, 12:21Звездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

Вчера, 10:05Звездно

Падчерица Потапа рассказала, почему ушла из семейного бизнеса

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

Вчера, 05:05Events

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляФаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

6 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
30-летнюю Ивлееву раскритиковали за откровенную фотосессию
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять