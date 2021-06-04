В цветочной маске и деревянной обуви: смотрите фэшн-фотосет Кати Павленко из Go_A

Звезда "Евровидения-2021" украсила новый выпуск глянца Vogue UA

Екатерина Павленко Фото: vogue.ua

В соцсетях Катю Павленко называют иконой "Евровидения-2021", а песня Шум недавно заняла 80 место в мировом чарте Billboard. Украинка запомнилась своим ярким образом в зеленой шубе и черном платье, с металлическими украшениями и "прожигающим" взглядом.

32-летняя вокалистка Go_A снялась в фотосессии для украинского Vogue в аутфитах, которые трудно представить на ком-то другом. Разве что на Тильде Суинтон.

Перед камерами Катерина позировала в total white от DSHUS, сидя на корточках.

Катя Павленко для Vogue UA Фото: vogue.ua

В гладком черном платье Finch с "крыльями", подчеркивающем ее загадочность.

Катя Павленко для Vogue UA Фото: vogue.ua

И в красно-черном образе, напоминающем нам самурая. Катю одели в красное платье, черный корсет и маску с резными узорами, а также деревянную обувь. Весь образ – от Polina Veller.

Катя Павленко для Vogue UA Фото: vogue.ua

Катя Павленко для Vogue UA Фото: vogue.ua

Кстати, в интервью для Vogue.ua Катя Павленко сказала, что слышала, будто организаторы "Евровидения" хотят забрать шубу, в которой она выступала в Роттердаме, в музей конкурса.

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

"Сама шуба символизирует приход весны — ведь если весна приходит, шум выпускает зеленые листья. Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье — это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Олександром Братковским и Дмитрием Курята придумали эту прекрасную шубу... Я слышала, что Евровидение хочет забрать ее к себе в музей", – говорит Катерина.

Ранее 56-летняя Моника Беллуччи позировала в полупрозрачном платье Dior.

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