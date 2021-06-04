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У квіткової масці і дерев'яному взуття: дивіться фешн-фотосет Каті Павленко з Go_A

Сьогодні, 14:37

Зірка "Євробачення-2021" прикрасила новий випуск глянцю Vogue UA

Катерина Павленко
Катерина Павленко
Фото: vogue.ua

У соцмережах Катю Павленко називають іконою "Євробачення-2021", а пісня Шум недавно зайняла 80 місце в світовому чарті Billboard. Українка запам'яталася своїм яскравим образом в зеленій шубі і чорній сукні, з металевими прикрасами і поглядом, що "спопеляє".

32-річна вокалістка Go_A знялася у фотосесії для українського Vogue в аутфітах, які важко уявити на комусь іншому. Хіба що на Тільді Суїнтон.

Перед камерами Катерина позувала в total white від DSHUS, сидячи навпочіпки.

Катя Павленко для Vogue UA
Катя Павленко для Vogue UA
Фото: vogue.ua

У гладкій чорній сукні Finch з "крилами", що підкреслює її загадковість.

Катя Павленко для Vogue UA
Катя Павленко для Vogue UA
Фото: vogue.ua

І в червоно-чорному образі, що нагадує нам самурая. Катю одягли в червону сукню, чорний корсет і маску з різьбленими візерунками, а також дерев'яне взуття. Весь образ – від Polina Veller.

Катя Павленко для Vogue UA
Катя Павленко для Vogue UA
Фото: vogue.ua

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Катя Павленко для Vogue UA
Катя Павленко для Vogue UA
Фото: vogue.ua

До речі, в інтерв'ю для Vogue.u Катя Павленко сказала, що чула, ніби організатори "Євробачення" хочуть забрати шубу, в якій вона виступала у Роттердамі, в музей конкурсу.

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

"Сама шуба символізує прихід весни – адже якщо весна приходить, шум випускає зелене листя. Ми довго думали, що зробити з одягом, щоб привернути увагу, адже вийти просто в красивій сукні – це не наш варіант, тому разом із художниками Костянтином Томільченко, Олександром Братковським і Дмитром Курята придумали цю прекрасну шубу... Я чула, що Євробачення хоче забрати її до себе в музей", – каже Катерина.

Раніше 56-річна Моніка Беллуччі позувала в напівпрозорій сукні Dior.

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