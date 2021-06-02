Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Песня Шум Go_A заняла 80 место в мировом чарте Billboard Global 200 excl US – это новый рекорд

Сегодня, 13:52

Популярность "Шума" – песни, с которой Go_A вошли в пятерку лидеров на конкурсе "Евровидение-2021", не перестает впечатлять. Трек завоевал хит-парад и принес Украине новый рекорд

Go_A дебютировали в чарте Billboard
Go_A дебютировали в чарте Billboard
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal

Украинская электрофолк-группа Go_A, которая оказалась на втором месте среди самых популярных выступлений на "Евровидении-2021", с треком "Шум" вошла в еженедельный хит-парад Billboard Global 200 excl US. Это первый случай в истории, когда украиноязычная песня попадает в этот чарт, в котором участвуют песни со всего мира.

На сайте Billboard можно увидеть, что трек Shum группы Go_A занял 80 место из 200.

Песня "Шум" на 80 месте в чарте Billboard Global 200 excl US
Песня "Шум" на 80 месте в чарте Billboard Global 200 excl US
Фото: скриншот

За их треком расположились песни таких всемирно известных артистов, как Дуа Липа, Doja Cat, Бруно Марса, Леди Гаги и Брэдли Купера, Cardi B и других.

Смотрите видео выступления Go_A в гранд-финале "Евровидения-2021":

Как песня "Шум" Go_A покорила мир?

Еще в перво полуфинале "Евровидения-2021" выступление Go_A привлекло внимание миллионов зрителей. Тогда их номер попал в тренды видеохостинга YouTube и собрал более девяти миллионов просмотров.

Накануне гранд-финала конкурса в Сети активно начали появляться каверы на "Шум", в особенности, от представителей украинской диаспоры зарубежом.

В итоге Go_A хоть не заняли первое место на конкурсе, но вошли в пятерку лидеров. При этом, по результатам зрительского голосования Go_A были на втором месте. Италия, Израиль, Литва, Польша и Франция поставили украинцам максимальный балл на конкурсе.

Дальше популярность "Шума" росла стремительно – песня заняла пятое место глобального рейтинга хитов сервиса Spotify, а потом и вовсе – первое. В то время как трек Ziti e Buoni победителя "Евровидения" Måneskin оказался на пятом месте в рейтинге.

Также SHUM Go_A занял первое место в рейтинге Spotify в Италии – стране, которая стала победителем "Евровидения-2021". Итальянцам пришлась по душе аутентичная украинская музыка.

Напомним, что ранее солистка Go_A получила премию "Женщина III тысячелетия".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Солистка Go_A переписывается с участником Евровидения, и это не итальянец Организаторы Евровидения-2021 показали все, что не вошло в финал (видео) Солистка Go_A пригласила российских фанатов в Украину: Приезжайте вы к нам, только не на танках
музыка Go-A Евровидение 2021
Реклама

Новости партнеров

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты

Популярные статьи

Сегодня, 12:36Модно

68 лет назад короновали Елизавету II: как менялся стиль Ее Величества

Сегодня, 11:04Психо

ТОП-7 советов, как улучшить свое психическое здоровье

Вчера, 20:15Вкусно

Какой вы овощ по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Вчера, 11:31Психо

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 11:07Вкусно

Что приготовить на ужин из фарша – 5 рецептов из разных стран

Вчера, 10:10Фаново

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 1 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, терпения вам!

Вчера, 06:00Звездно

Тарзан поразил Сеть необычным подарком для Наташи Королевой: Какая красота

31 маяПсихо

Что не нужно женщине обсуждать с мужчиной: три запретные темы

31 маяEvents

Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

31 маяВкусно

Как вернуть свежесть лавашу и 10 рецептов с ним

31 маяЗвездно

Олег Филимонов о внезапной смерти 15-летнего внука: Мы предполагаем, что оторвался тромб

31 маяЗвездно

Наташа Королева в боди устроила откровенные танцы под украинскую песню

31 маяВкусно

Что приготовить из куриного филе на ужин – 5 оригинальных рецептов

31 маяЗвездно

Олег Филимонов потерял внука (обновлено)

30 маяЗвездно

Выбрал одну, а пишет другой: Холостяка Тимати раскритиковали за его посты об Алисе Грабовой

Новости партнеров

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Три рецепта полезных чипсов, которые понравятся детям
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Ани Лорак огорошила радостной новостью, ждала целый год
Какими были известные дамочки до пика слава?
Какими были известные дамочки до пика слава?
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео
Макаревич произвел фурор на концерте в Полтаве: фото и видео
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять