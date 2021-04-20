46-летняя Пенелопа Крус в платье с глубоким декольте выглядит помолодевшей на фото для глянца

Пенелопа привлекла внимание поклонников не только соблазнительным нарядом, но и новой прической. При этом звезда выглядит моложе своих лет в новой фотосессии

Испанская кинозвезда Пенелопа Крус, которая ранее ошеломила фигурой в черном бикини Chanel, позировала в черном платье с глубоким вырезом на декольте. Фото были сделаны для нового выпуска журнала In Style, обложку которого актриса запостила в своем Instagram.

На съемку 200-го номера In Style звезда "Эскобара" надела украшения от Cartier и коротком платье с пикантным акцентом на декольте. Пенелопа, которой 28 апреля исполнится 47 лет, в таком образе и с новой прической выглядит как минимум на десять лет моложе

Пенелопа Крус Фото: instagram.com/penelopecruzoficial

На другой фотографии Пенелопа позировала в жакете с массивными плечами.

Пенелопа Крус для журнала In Style Фото: instagram.com/instylespain

Фотографии сделал Эрик Гордон, в объективе которого Пенелопа Крус действительно помолодела.

Ранее сообщалось, что 63-летняя Шэрон Стоун оголила бесконечные ноги на обложке глянца.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться