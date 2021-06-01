Итоги Евровидения-2021: выступление Go_A стало одним из самых популярных на конкурсе

Организаторы "Евровидения-2021" назвали самые популярные видео с выступлениями участников на YouTube за май

Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Не так давно состоялся 65-й юбилейный международный песенный конкурс "Евровидение". Украинская группа Go_A с песней SHUM покорила европейских зрителей. Кроме того, что трек возглавил чарты самых популярных музыкальных платформ, выступление Go_A стало одним из самых просматриваемых на официальном YouTube канале "Евровидения" среди участников этого года. Больше просмотров удалось собрать только победителям – итальянской группе Maneskin. Рассказываем, выступления каких участников "Евровидения-2021" смотрели больше всего.

Италия: Måneskin – Zitti E Buoni 43 миллиона просмотров

Украина: Go_A – Shum 11 миллионов просмотров

Франция: Barbara Pravi – Voilà 10 миллионов просмотров

Швейцария: Gjon’s – Tears Tout l’Univers 6,6 миллионов просмотров

Азербайджан: Efendi – Mata Hari 4,4 миллиона просмотров

Финляндия: Blind Channel – Dark Side 4 миллиона просмотров

Россия: Manizha – Russian Woman 3,8 миллиона просмотров

Сербия: Hurricane – Loco Loco 2,7 миллиона просмотров

Исландия: Daði og Gagnamagnið – 10 Years 2,5 миллиона просмотров

Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo 1,5 миллиона просмотров

Напомним, фронтмен итальянской группы Måneskin назвал трек украинской группы одним из любимых на конкурсе в этом году.

Также в Сети появилось видео, на котором Manizha зажигательно танцует под песню Go_A во время шоу. Стоит отметить, что российская певица и ранее не скрывала восторга от украинской группы. Представительница России комментировала выступление группы на страничке солистки Go_A Екатерины Павленко.

Стоит отметить, что трек Go_A очень популярен в разных странах и на него создают яркие каверы. Мы даже подготовили подборку каверов на песню SHUM.

Ранее мы рассказывали, что после триумфа Go_A на Евровидении Руслан Квинта передумал уходить из Нацотбора.

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