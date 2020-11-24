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Трикотаж и вязка: собираем стильные зимние образы (фото)

Сегодня, 11:54

6 стильных луков на любой случай

Плавный переход к зиме – это уникальная возможность собрать продуманный гардероб для более снежной и прохладной погоды, чтобы метель не застала врасплох и не испортила настроение утром. Мы подобрали образы, которые сочетают в себе все тренды осенне-зимнего сезона 2020-2021 и наполнены комфортом и теплом, а не просто выглядят красиво.

Представляем 6 модных аутфитов с трикотажем и вязкой

Образ №1

Эта осень и предстоящая зима – еще один шанс полюбить светлые оттенки. Стильные вязаные вещи акцентно выглядят в паре с серым небом, золотыми листьями и огнями гирлянд вокруг. Выбирайте практичные ткани, как экокожа, и вам не придется переживать о внезапном дожде или легком снеге.

Фото: Сегодня

Утеплить образ поможет удлиненный и трендовый кардиган и плотное пальто из шерсти. Попробуйте для эксперимента выдержать одну гамму из пещано-карамельных оттенков, дополнив образ легкими аксессуарами.

Образ №2

Еще один мастхев сезона – вязанное платье. Олицетворение женственности, идеальное проявление вкуса и стиля – такое изделие украсит и дополнит каждый гардероб, ведь разнообразие фасонов позволяет. Не бойтесь деталей: шелковая сорочка хоть и не будет заметна стороннему взгляду, но точно отразиться на ваших ощущениях.

Фото: Сегодня

Если вы не знаете, с чем носить трикотаж, то в противовес элегантности платья верх выбирайте в стиле casual – объемный пуховик будет кстати. Как и высокие казаки из замши на скошенном каблуке.

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Образ №3

Дополнит классический тандем из брюк и белой рубашки модный трикотаж – трендовая жилетка. Это универсальный аксессуар для любого повода. Она может быть нейтральной, в тон рубашки или водолазки, а может контрастировать и перенимать акцент на себя.

Фото: Сегодня

Кроссовки или кеды на небольшой платформе будут очень кстати, особенно если на верх вы выберете яркую стеганую куртку.

Образ №4

На волне популярных сериалов о королевской семье так и хочется облачиться в похожие наряды, адаптировав их под наши реалии. Облегающая юбка заиграет иначе, если ее украсить вертикальным воланом и выбрать ткань с принтом или узором.

Фото: Сегодня

Обязательно дополнить такой низ контрастным по цвету и форме верхом – трикотажным топом на пуговицах, к примеру. За королевский шик отвечают высокие сапоги из фактурной кожи и лаконичное пальто без лишних деталей. Сумочку и украшения обязательно выбирайте в той же стилистике.

Образ №5

Кейп – вот еще один прием принцесс и королев, который за секунду преображает образ. Дерзкий и одновременно лаконичный комплект их мохеровой юбки и топа в паре с ультра высокими сапогами из гладкой кожи позволит скрасить любую погоду за окном.

Фото: Сегодня

Колористику лука подчеркнут детали: яркий комплект белья, украшения неоновых оттенков и сумка необычной формы.

Образ №6

Жилет сегодня может быть не только вязаный, на слуху также и модели с утеплителем, которые смело можно использовать как верхнюю одежду. Важно, чтобы они были не тривиальными: с цветочным принтом или яркой палитры. Такая деталь образа легко украсит его и точно убережет вас от холода.

Фото: Сегодня

В пару к ней выбирайте свитер на молнии и высокие сапоги, в которые удобно заправить джинсы из плотного денима. Украшения не будут лишними: кольца, причудливые серьги или сумки – все, что душе угодно.

Напомним, недавно мы рассказывали, какие сумки будут в тренде в новом сезоне.

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