Животный принт, бахрома и барсетки: какие сумки будут в тренде в новом сезоне
Рассказываем о самых модных сумках осень-зима 2020/2021
Женская сумочка является одним из самых любимых аксессуаров прекрасного пола. Поэтому у многих собирается целая коллекция сумок на все случаи жизни и под любой образ. Но сильно ли поменяется мода в 2021? Рассказываем, как сумки будут в моде в 2021.
Животный принт повсюду и даже сумок это касается. В 2021 в тренде будет принт зебра, но о питоне тоже не стоит забывать.
Стеганые сумки все так же не теряют своей актуальности. Если хочется немного разнообразить уже полюбившуюся модель, можно добавить цепочку.
Геометрические сумочки. Здесь можно выбирать, что душа пожелает. Цилиндры, квадраты, треугольники – тренд 2021 года.
Сумки с бахромой. Не самый практичные тренд, но все равно найдет своего потребителя. Отметим, что бахрома может быть разных размеров. Не удивляйтесь, если встретите девушку с сумку, на которой бахрома очень крупная, это мода 2021.
Мини-сумочки. Они популярны уже не один сезон и в 2021 году этот тренд остается с нами. Если у вас все еще возникает вопрос, а практично ли это, то откроем секрет – чаще всего у девушки еще есть сумка стандартного размера.
Большие сумки хобо. Они вместительные и мягкие. Этот тренд оценят те, кто обычно много вещей носит в сумке.
Женские барсетки. Привет из 90-х в 2021 году. Да, в тренде будут сумки, которые имеют ручку-петельку из кожи,ткани или цепочки.
Вязаные сумки. Не самый практичный тренд на зиму, а вот на весну и лето очень даже. А еще это отличная возможность для рукодельниц проявить свою фантазию, ведь можно совмещать разные узоры и в выборе фурнитуры есть где разгуляться.
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