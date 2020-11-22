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Животный принт, бахрома и барсетки: какие сумки будут в тренде в новом сезоне

Сегодня, 10:25

Рассказываем о самых модных сумках осень-зима 2020/2021

Женская сумочка является одним из самых любимых аксессуаров прекрасного пола. Поэтому у многих собирается целая коллекция сумок на все случаи жизни и под любой образ. Но сильно ли поменяется мода в 2021? Рассказываем, как сумки будут в моде в 2021.

Животный принт повсюду и даже сумок это касается. В 2021 в тренде будет принт зебра, но о питоне тоже не стоит забывать.

Животный принт
Животный принт
Фото: Pinterest


Стеганые сумки все так же не теряют своей актуальности. Если хочется немного разнообразить уже полюбившуюся модель, можно добавить цепочку.


Стеганая сумка
Стеганая сумка
Фото: Pinterest


Геометрические сумочки. Здесь можно выбирать, что душа пожелает. Цилиндры, квадраты, треугольники – тренд 2021 года.


Геометрические сумки
Геометрические сумки
Фото: Pinterest


Сумки с бахромой. Не самый практичные тренд, но все равно найдет своего потребителя. Отметим, что бахрома может быть разных размеров. Не удивляйтесь, если встретите девушку с сумку, на которой бахрома очень крупная, это мода 2021.



Сумки с бахромой
Сумки с бахромой
Фото: Pinterest


Мини-сумочки. Они популярны уже не один сезон и в 2021 году этот тренд остается с нами. Если у вас все еще возникает вопрос, а практично ли это, то откроем секрет – чаще всего у девушки еще есть сумка стандартного размера.


Мини-сумочки
Мини-сумочки
Фото: Pinterest


Большие сумки хобо. Они вместительные и мягкие. Этот тренд оценят те, кто обычно много вещей носит в сумке.


Сумка хобо
Сумка хобо
Фото: Pinterest


Женские барсетки. Привет из 90-х в 2021 году. Да, в тренде будут сумки, которые имеют ручку-петельку из кожи,ткани или цепочки.


Барсетка
Барсетка
Фото: Pinterest


Вязаные сумки. Не самый практичный тренд на зиму, а вот на весну и лето очень даже. А еще это отличная возможность для рукодельниц проявить свою фантазию, ведь можно совмещать разные узоры и в выборе фурнитуры есть где разгуляться.



Вязаные сумки
Вязаные сумки
Фото: Pinterest


Ранее мы рассказывали, как и с чем носить дутый шарф – главный тренд зимы 2021.

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