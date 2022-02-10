Три самых дешевых вещей Gucci, которые вы сможете себе позволить

У люксовых брендов есть вещи, которые стоят не все деньги мира. Мы нашли несколько, которые можно купить и не разориться. Рассказываем о них

Самые дешевые вещи, которые мы нашли у Gucci / Фото: Gucci, Коллаж: Сегодня

Люксовые бренды продолжают будоражить умы потребителей по всему миру, выруская странные сумки-майки, бейсбольные мячи за все деньги мира и кроссовки на каблуках. Мы же продолжаем вдохновляться работами дизайнеров, копить деньги на желанную вещь и надеется приобрести ее в ближайшем будущем.

Пока экологи во всем мире обращают внимание общественности на осознанное потребление, масс-маркет бренды продолжают выпускать несусветное количество вещей, которые в скором времени перемещаются из нашего гардероба на помойку.

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Профессионалы модной индустрии твердят, что избежать экологической катастрофы можно, если обдуманно подходит к вопросу шоппинга. Например, не покупать свитер на распродаже известного масс-маркет бренда из полиэстера за 800 грн, а собрать определенную сумму и купить брендовую вещь из натуральных материалов, которая прослужит не один десяток лет. Также активисты советуют не брезговать и вещами из секонд-хенда. Ведь винтажная вещь, например, Chanel, с годами не теряет своей ценности.

В одном из интервью принц Чарльз рассказал, что ненавидит покупать новую одежду и никогда не выбрасывает старые вещи, а предпочитает чинить их. Таким образом в его гардеробе собралось достаточно количество качественных вещей, которые служат ему много лет.

Мы посмотрели ассортимент одного из самых известных люксовых онлай-ритейлеров Net-a-Porter и выбрали несколько самых дешевых вещей бренда Gucci.

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Так, среди самых доступных оказались:

Носки жаккардовой вязки в рубчик с добавлением хлопка, созданные в коллаборации с The North Face. Стоимость пары составляет 4578 грн.

Носки Gucci, созданные в коллаборации с The North Face / Фото: Gucci

Платок из шелкового твила с принтом. Эту вещь можно использовать, как бант для прически, повязать на шее или даже сумке. Его цена – 4578 грн.

Принтованный платок Gucci / Фото: Gucci

самым классным аксессуаром, который надолго задержится в нашем гардеробе являются солнцезащитные очки с черепашьим принтом. У Gucci их можно приобрести за 5368 грн.

Солнцезащитные очки Gucci / Фото: Gucci

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