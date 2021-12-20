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PETA обвинили дома моды в жестоком обращении с животными. Kering и LVMH оправдываются

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
20 декабря, 14:00
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Французские конгломераты предметов роскоши официально опубликовали ответы на заявление PETA
Модные корпорации ответили на серьезные обвинения PETA
Модные корпорации ответили на серьезные обвинения PETA / Фото: Коллаж: Сегодня

Французские конгломераты предметов роскоши Kering (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent) и LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и др) официально опубликовали заявление в ответ на обвинения PETA в жестоком обращении с животными в Азии. Активисты удивляются, как можно обращаться так с такими милыми созданиями, которые привносят улыбки в нашу жизнь.

Недавно PETA поделилась своими последними результатами расследования на индонезийской бойни, которые, как утверждается, связаны с тем, как модные Дома производят свою продукцию. Следствие обвиняет Gucci в "жестоком, бесспорно жестоком способе" убийства ящериц.

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Организация заявляет:

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Ящерицам связывают ноги, затем их жестоко бросают и обезглавливают без оглушения, что приводит к длительной мучительной смерти. Такая жестокость используется для создания кошельков, ремней, сумок и других модных аксессуаров Gucci из кожи ящерицы.

Руководители Kering и LVMH получили письма от президента PETA Ингрид Ньюкирк, в котором их призвали прекратить использование экзотических животных для своей продукции. В письме Ньюкирк написала:

Никакая сумка, ремень или кошелек не стоят такой боли и страданий, тем более, что ваши дизайнеры имеют доступ к самой современной и красивой коже.

Kering недавно представил WWD официальное заявление, в котором прокомментировал ситуацию и заверил потребителей в том, что компания по-прежнему привержена "соблюдению самых высоких стандартов экологичности животных и условий труда при поиске драгоценных шкур".

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Kering добавляет:

Что касается информации о жестоком обращении с ящерицами на индонезийском перерабатывающем предприятии, которая была предоставлена ​​нам компанией PETA, хотя мы очень серьезно отнеслись к этим обвинениям, нет никаких доказательств того, что бренды Kering прямо или косвенно связаны с этим объектом или этими методами.

Хотя LVMH не имеет прямого отношения к делу индонезийской бойни, компания также опубликовала заявление для New York Post:

LVMH уважает все взгляды и чувствительность в отношении использования сырья животного происхождения, и мы поддерживаем и активно участвуем в усилиях сектора по достижению наилучших возможных практик. Наше намерение состоит в том, чтобы предоставить клиентам продукт, который был изготовлен наиболее ответственным и этичным способом.

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