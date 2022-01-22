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Вещь дня: Prada выпустили баскетбольный мяч за 18,5 тыс. грн

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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22 января, 11:00
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Роскошные бренды не перестают нас удивлять своими новыми произведениями за баснословные деньги
Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 5 тыс. грн
Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 5 тыс. грн / Фото: prada.com

Казалось, после мешка для собачьих фекалий за 7 тыс. грн, нас уже ничем не удивить, но мы недооценили возможности брендов. Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 6 тыс. грн.

Бренд представил баскетбольный мяч для капсульной коллекции Outdoor Mountain, посвященной активным видами спорта. Никакой сверхмощностью спортивный шар не отличается, но дорог тем, что люксовый.

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Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 5 тыс. грн
Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 5 тыс. грн / Фото: prada.com

Мяч изготовлен из черной резины и уже по традиции украшен треугольным логотипом итальянской марки с акцентными белыми линиями. Также в комплект вошла система для переноски с короткой ручкой из лямок с деталями из кожи.

Цена такое произведения роскоши на сайте бренда – 580 евро (18, 5 тыс. грн).

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Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 5 тыс. грн
Prada выпустили баскетбольный мяч за 18, 5 тыс. грн / Фото: prada.com

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Елена Мело Тсина
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