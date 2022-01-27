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Кто круче – Balenciaga, Prada или Gucci: названы самые популярные бренды 2021 года

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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27 января, 12:37
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Каждые 3 месяца онлайн-платформа по поиску модных товаров публикует список самых популярных марок в мире
Самые популярные бренды по версии Lyst Index 2021 IV квартал
Самые популярные бренды по версии Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: Коллаж: Сегодня

Жестокие реалии мира моды говорят, что, несмотря на слезные прощания с Вирджила Абло в 2021 году и осознание его значимости в индустрии, бренд Off-White не попал в рейтинг популярных марок по версии Lyst Index 2021 IV квартал. Зато Balenciaga остается самой популярной маркой в мире.

Онлайн-платформа по поиску модных товаров Lyst Index назвала Balenciaga самым популярным брендом в мире в четвертом квартале 2021 года. В предыдущем отчете Lyst любимый бренд Ким Кардашьян занял первое место, взяв мир штурмом благодаря представлению Демны на Met Gala и коллаборации The Simpsons на весну/лето 2022 года.

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Демна продолжал покорять мир моды, производя технические массивные ботинки, которые укрепили эстетику обуви дизайнера. В декабре модный дом отказался от силуэта Trooper с квадратным носком, который позже можно было увидеть на таких людях как Канье Уэст и Future.

Balenciaga отказался от силуэта Trooper с квадратным носком
Balenciaga отказался от силуэта Trooper с квадратным носком / Фото: Balenciaga

Модный бренд произвел фурор не только в физическом мире, но и в цифровой вселенной. Balenciaga недавно объявили, что входят в метавселенную с новым бизнес-подразделением, исследуя возможности коммерции и маркировки в Web3. Выпустив VHS-видео для коллекции Fall/Winter 2022, Balenciaga продолжают лидировать в мире моды. А сумка Balenciaga Neo Classic Bag была названа самым популярным женским продуктом, подчеркивающим приверженность дома моды эстетике 2000 года.

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Balenciaga Neo Classic Bag
Balenciaga Neo Classic Bag / Фото: Balenciaga

В последнем квартале 2021 года Prada входит в тройку ведущих брендов, поднявшись на одну строчку до 3-го места, что является самым высоким показателем, который он когда-либо занимал в индексе Lyst. Gucci занял второе место с открытием своего шоу Love Parade на Голливудском бульваре и вторым выпуском коллаборации The North Face.

Gucci занял второе место в рейтинге Lyst Index 2021 IV квартал
Gucci занял второе место в рейтинге Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: instagram.com/gucci

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Prada входит в тройку ведущих брендов в рейтинге Lyst Index 2021 IV квартал
Prada входит в тройку ведущих брендов в рейтинге Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: Prada

Что касается обуви, нейлоновые сапоги Prada Slip-On Boots оказались очень популярными как среди мужчин, так и среди женщин. Ботинки Adidas YEEZY NSTL и мюли NSE III Tent от The North Face также вошли в десятку самых популярных товаров для мужчин в последнем квартале года.

Adidas YEEZY NSTL
Adidas YEEZY NSTL / Фото: adidas.com

В четвертом квартале мир моды оплакивал смерть Вирджила Абло, основателя Off-White и креативного директора мужской одежды Louis Vuitton. Так Louis Vuitton поднялся на 4-е место, когда бренд представил коллекцию Вирджила Абло в Майами всего через несколько дней после его смерти. Бренд также назначил Чон Хо Ён из Squid Game послом своего дома.

Louis Vuitton поднялся на 4-е место в рейтинге Lyst Index 2021 IV квартал
Louis Vuitton поднялся на 4-е место в рейтинге Lyst Index 2021 IV квартал / Фото: instagram.com/louisvuitton

К сожалению, в 2021 году Off-White не попал в рейтинги самых горячих брендов. Но за 18 кварталов, о которых сообщает Lyst Index, Off-White пять раз занимал первое место.

Топ-10 самых популярных брендов за 2021 год выглядит так:

  1. BALENCIAGA
  2. GUCCI
  3. PRADA
  4. LOUIS VUITTON
  5. MONCLER
  6. DIOR
  7. FENDI
  8. SAINT LAURENT
  9. VERSACE
  10. BOTTEGA VENETA

Подробнее ознакомиться The Lyst Index, чтобы узнать больше о самых популярных брендах 2021 года, вы можете по ссылке.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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