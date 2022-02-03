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Не то сумка, не то майка: Marni выпустили интересную вещицу за 11 тыс. грн

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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3 февраля, 13:25
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Модный бренд нашел способ превратить классический аксессуар во что-то нетипичное и особенное
Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн
Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн / Фото: Marni

В мире модных брендов, где, что ни день — то новое имя, выигрывает тот, кто умеет креативить. Это нам не первый год показывает самая популярная в мире марка Balenciaga. Ну и другие стараются не отставать.

Marni, например, выпустили крайне интересную мужскую сумку-майку. С такой вы точно не останетесь без внимания. Бренду удалось превратить, казалось бы, обычную эко-сумку для шопинга — в очень особенный и яркий аксессуар.

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Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн
Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн / Фото: Marni

Представлена вещица на сайте бренда в нескольких цветах, а стоит вполне себе приличных 345 евро (11 тыс. грн). Италия, как-никак.

Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн
Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн / Фото: Marni

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Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн
Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн / Фото: Marni

Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн
Сумка-майка от бренда Marni за 11 тыс. грн / Фото: Marni

Если у вас есть желание как-то выделится в этом сером мире, тогда налетайте.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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