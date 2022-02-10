Три найдешевші речі Gucci, які ви зможете собі дозволити

У люксових брендів є речі, що коштують не всі гроші світу. Ми знайшли кілька, які можна купити та не розоритися. Розповідаємо про них

Найдешевші речі, які ми знайшли у Gucci / Фото: Gucci, Колаж: Сьогодні

Люксові бренди продовжують розбурхувати уяву споживачів по всьому світу: дивні сумки-майки, бейсбольні м'ячі за всі гроші світу та кросівки на підборах. Ми ж продовжуємо надихатись роботами дизайнерів, накопичувати гроші на бажану річ і сподіваємось придбати її в найближчому майбутньому.

Поки екологи у всьому світі звертають увагу громадськості на усвідомлене споживання, мас-маркет бренди продовжують випускати несусвітну кількість речей, які незабаром переміщаються з нашого гардеробу на смітник.

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Фахівці модної промисловості стверджують, що уникнути екологічної катастрофи можна, якщо обдумано підходити до питання шопінгу. Наприклад, не купувати светр на розпродажі відомого мас-маркету бренду з поліестеру за 800 грн, а зібрати певну суму та купити брендову річ із натуральних матеріалів, яка прослужить не один десяток років. Також активісти радять не гидувати і речами зі секонд-хенду. Адже вінтажна річ, наприклад Chanel, з роками не втрачає своєї цінності.

В одному з інтерв'ю принц Чарльз розповів, що ненавидить купувати новий одяг і ніколи не викидає старі речі, а вважає за краще лагодити їх. Таким чином у його гардеробі зібралося чимало якісних речей, які служать йому багато років.

Ми переглянули асортимент одного з найвідоміших люксових онлай-рітейлерів. Net-a-Porter та вибрали кілька найдешевших речей бренду Gucci.

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Так, серед найдоступніших виявилися:

Шкарпетки жаккардового в'язання в рубчик з додаванням бавовни, створені в колаборації з The North Face. Вартість пари складає 4578 грн.

Шкарпетки Gucci, створені в колаборації з The North Face / Фото: Gucci

Хустка з шовкового твіла з принтом. Цю річ можна використовувати як бант для зачіски, пов'язати на шиї або навіть на сумці. Його ціна – 4578 грн.

Принтована хустка Gucci / Фото: Gucci

Самим класним аксесуаром, який надовго затримається в нашому гардеробі, є сонцезахисні окуляри з черепашиним принтом. У Gucci їх можна придбати за 5368 грн.

Сонцезахисні окуляри Gucci / Фото: Gucci

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