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Total black: Елена Зеленская в элегантных черных образах во время поездки в США

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
1 сентября, 15:42
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Первая леди почтила память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине и представила 31-й украиноязычный аудиогид в поместье первого президента США Джорджа Вашингтона
Елена Зеленская в имении Джорджа Вашингтона - усадьбе Маунт-Вернон
Елена Зеленская в имении Джорджа Вашингтона - усадьбе Маунт-Вернон / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США, где уже сегодня, 1 сентября, состоится его встреча с Джо Байденом. Во время рабочей поездки его сопровождает супруга, Елена Зеленская, которая поразила своим выходом в костюме голубого цвета украинского бренда.

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Супруги провели уже несколько официальных встреч. Президентская чета посетила Маунт-Вернон, где Елена Зеленская представила украиноязычный аудиогид, а также Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 года в центре Вашингтона.

Для официальных выходов Елена Зеленская предпочла строгие черные образы.

На первое мероприятие, где первая леди представила уже 31-й аудиогид, она выбрала женственное черное платье украинского бренда A.M.G. с тонким коричневым поясом на талии.

Елена Зеленская представила 31-й аудиогид
Елена Зеленская представила 31-й аудиогид / Фото: president.gov.ua

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К ним Елена надела темно-бордовые туфли-лодочки на каблуках.

Елена и Владимир Зеленские в Маунт-Верноне
Елена и Владимир Зеленские в Маунт-Верноне / Фото: Сегодня

Елена и Владимир Зеленские в Маунт-Верноне
Елена и Владимир Зеленские в Маунт-Верноне / Фото: president.gov.ua

Почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине Зеленская прибыла в черном деловом костюме с удлиненным жакетом с вышивкой золотых колосьев на нем, черной блузе и юбке бренда Artem Klimchuk.

Елена и Владимир Зеленские в Вашингтоне
Елена и Владимир Зеленские в Вашингтоне / Фото: president.gov.ua

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Елена Зеленская почтила память жертв
Елена Зеленская почтила память жертв / Фото: president.gov.ua

Волосы первая леди уложила в локоны, а в макияже придерживалась естественных бежевых оттенков.

Елена и Владимир Зеленские с официальным визитом в США
Елена и Владимир Зеленские с официальным визитом в США / Фото: president.gov.ua

Смотрите видео о визите президента Украины в США:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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