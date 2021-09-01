Total black: Елена Зеленская в элегантных черных образах во время поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в США, где уже сегодня, 1 сентября, состоится его встреча с Джо Байденом. Во время рабочей поездки его сопровождает супруга, Елена Зеленская, которая поразила своим выходом в костюме голубого цвета украинского бренда.
Супруги провели уже несколько официальных встреч. Президентская чета посетила Маунт-Вернон, где Елена Зеленская представила украиноязычный аудиогид, а также Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, открытый в ноябре 2015 года в центре Вашингтона.
Для официальных выходов Елена Зеленская предпочла строгие черные образы.
На первое мероприятие, где первая леди представила уже 31-й аудиогид, она выбрала женственное черное платье украинского бренда A.M.G. с тонким коричневым поясом на талии.
К ним Елена надела темно-бордовые туфли-лодочки на каблуках.
Почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине Зеленская прибыла в черном деловом костюме с удлиненным жакетом с вышивкой золотых колосьев на нем, черной блузе и юбке бренда Artem Klimchuk.
Волосы первая леди уложила в локоны, а в макияже придерживалась естественных бежевых оттенков.
Смотрите видео о визите президента Украины в США:
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