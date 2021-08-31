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Елена Зеленская в голубом костюме украинского дизайна прибыла в США (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
31 августа, 10:00
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Первая леди Украины рассказала о насыщенной деловой программе и официальных визитах, которые она совершит во время рабочей поездки
Елена и Владимир Зеленские с официальным визитом прибыли в США
Елена и Владимир Зеленские с официальным визитом прибыли в США / Фото: instagram.com/vladimir_zelenskiy_official

В ночь на 31-е августа Владимир и Елена Зеленские прибыли с официальным визитом в США. Президент Украины и первая леди посетят Вашингтон по приглашению Джо Байдена.

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Как сообщают в Офисе президента Зеленский встретится с главой Америки в формате с глазу на глаз и в расширенном составе делегаций. Также президент Украины с супругой посетят ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

На трапе самолета первая леди Украины, которая ранее поразила выбором двух противоположных образов, появилась в голубом костюме украинского бренда SIX, состоящего из прямых брюк со стрелкой и двубортного жакета.

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Дополнила наряд Елена Зеленская бежевыми туфлями на невысоком каблуке и золотыми серьгами. Волосы были уложены в элегантный пучок. Макияж первая леди выбрала в натуральных нюдовых тонах.

Елена и Владимир Зеленские прибыли в Вашингтон
Елена и Владимир Зеленские прибыли в Вашингтон / Фото: facebook.com/president.gov.ua

В своей Instagram Елена Зеленская рассказала, что в Америке ее ждет насыщенная программа. Так, первая леди планирует запустить новый аудиогид на украинском языке в усадьбе первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, встречи с женщинами Power women, посетить открытие "Украинского дома", музей Холокоста, а также провести встречи в Стэнфордском университете, в Управлении образования Сан-Франциско и посетить художественную галерею De Young.

Каждое событие этих активных дней – возможности, перспективы и взаимообмен для США и Украины. Уверена, что благодаря "мягкой силе" культурной дипломатии мы станем еще ближе, а наша связь усилится.

Интересно, что пока в программе Зеленской нет упоминания о встрече с первой леди Америки Джилл Байден.

Смотрите в ролике о поездке четы Зеленских в Лондон:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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