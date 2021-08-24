Елена Зеленская для празднования Дня независимости Украины выбрала белоснежные юбку и рубашку (фото)

Первая леди страны, как всегда, надела элегантный наряд, а украшения выбрала с особым смыслом

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 30-ю годовщину Дня независимости. В честь события в центре Киева прошли торжественные мероприятия и военный парад.

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На официальное торжество первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее рассказала, почему надела кроссовки в Версаль, прибыла в белоснежном наряде. Супруга президента выбрала рубашку и юбку длины макси белоснежного цвета от украинского бренда Litkovskaya. В качестве украшений Зеленская выбрала изделия из совместной коллекции "Незалежна" брендов Guzema Jewelry и Gunia Project.

Елена Зеленская в рубашке Litkovskaya

Образ первой леди отличается и определенным символизмом. Так, белый цвет символизирует чистоту и непорочность, традиционность, праведность и материнство. На рубашке Елены можно заметить и вышитые колоски.

Елена Зеленская

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А вот коллекция ювелирных украшений, по словам дизайнеров, посвящена современным женщинам и их силе.

К наряду Елена надела классические туфли лодочки.

Смотрите о праздничном параде в видео:

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