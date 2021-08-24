Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Голливуд по-украински

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Елена Зеленская для празднования Дня независимости Украины выбрала белоснежные юбку и рубашку (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
24 августа, 12:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первая леди страны, как всегда, надела элегантный наряд, а украшения выбрала с особым смыслом
Елена и Владимир Зеленские
Елена и Владимир Зеленские / Фото: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Сегодня, 24 августа, Украина празднует 30-ю годовщину Дня независимости. В честь события в центре Киева прошли торжественные мероприятия и военный парад.

Реклама

На официальное торжество первая леди Украины Елена Зеленская, которая ранее рассказала, почему надела кроссовки в Версаль, прибыла в белоснежном наряде. Супруга президента выбрала рубашку и юбку длины макси белоснежного цвета от украинского бренда Litkovskaya. В качестве украшений Зеленская выбрала изделия из совместной коллекции "Незалежна" брендов Guzema Jewelry и Gunia Project.

Елена Зеленская в рубашке Litkovskaya
Елена Зеленская в рубашке Litkovskaya

Образ первой леди отличается и определенным символизмом. Так, белый цвет символизирует чистоту и непорочность, традиционность, праведность и материнство. На рубашке Елены можно заметить и вышитые колоски.

Елена Зеленская
Елена Зеленская

Реклама

А вот коллекция ювелирных украшений, по словам дизайнеров, посвящена современным женщинам и их силе.

К наряду Елена надела классические туфли лодочки.

Смотрите о праздничном параде в видео:

Читайте также: Украина празднует День Независимости. Как поздравляют страну – фото и видео

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
Сольник звезды
ONUKA
27 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Николь Кидман для австралийского Marie Claire
Больше о сериале
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
23 - 29 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять